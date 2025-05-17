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Левски и Лудогорец разделиха точките на "Герена"

Ивайло Георгиев
Левски и Лудогорец разделиха точките на "Герена"
Левски и Лудогорец разделиха точките на "Герена"
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ), архив
София,  
17.05.2025 21:58
 (БТА) 
Мачове от 35-ия кръг в Първа лига: 

Левски - Лудогорец      2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ерик Биле 35, 1:1 Оливер Камдем 61, 2:1 Джавад Ел Джемили 68, 2:2 Ивайло Чочев 77

ЦСКА-София - Берое      2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 10, 1:1 Станислав Шопов 19, 2:1 Зюмюр Бютучи 84

неделя: 
Спартак Варна - Ботев Пловдив
Арда Кърджали - Черно море

временно класиране:
временно класиране: 
 1. Лудогорец        35  25  7   3  68:20   81 точки - шампион
 2. Левски           35  21  8   6  64:29   71
 3. Черно море       34  15  12  7  44:29   57
 4. Арда             34  15  11  8  52:39   56
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА             35  18  8   9  54:28   62
 6. Ботев (Пд)       34  16  8  10  42:37   56
 7. Спартак (Вн)     34  14  6  14  42:49   48
 8. Берое            35  13  7  15  38:42   46
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           35  14  7  14  48:48   49
10. Септември        35  13  3  19  40:53   42
11. Локомотив (Сф)   35  12  8  16  38:51   41 
12. ЦСКА 1948        35  10 11  14  42:47   41 
13. Локомотив (Пд)   35   9  8  18  35:47   35
14. Крумовград       35   8  9  18  19:41   33
15. Ботев (Вр)       35   9  6  20  32:63   33
16. Хебър            35   3  9  23  27:61   18 - изпада

/ГК/

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