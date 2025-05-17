Левски и Лудогорец разделиха точките на "Герена"

Мачове от 35-ия кръг в Първа лига:
Левски - Лудогорец 2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ерик Биле 35, 1:1 Оливер Камдем 61, 2:1 Джавад Ел Джемили 68, 2:2 Ивайло Чочев 77
ЦСКА-София - Берое 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 10, 1:1 Станислав Шопов 19, 2:1 Зюмюр Бютучи 84
неделя:
Спартак Варна - Ботев Пловдив
Арда Кърджали - Черно море
временно класиране:
временно класиране:
1. Лудогорец 35 25 7 3 68:20 81 точки - шампион
2. Левски 35 21 8 6 64:29 71
3. Черно море 34 15 12 7 44:29 57
4. Арда 34 15 11 8 52:39 56
- - - - - - - - - - -
5. ЦСКА 35 18 8 9 54:28 62
6. Ботев (Пд) 34 16 8 10 42:37 56
7. Спартак (Вн) 34 14 6 14 42:49 48
8. Берое 35 13 7 15 38:42 46
- - - - - - - - - - -
9. Славия 35 14 7 14 48:48 49
10. Септември 35 13 3 19 40:53 42
11. Локомотив (Сф) 35 12 8 16 38:51 41
12. ЦСКА 1948 35 10 11 14 42:47 41
13. Локомотив (Пд) 35 9 8 18 35:47 35
14. Крумовград 35 8 9 18 19:41 33
15. Ботев (Вр) 35 9 6 20 32:63 33
16. Хебър 35 3 9 23 27:61 18 - изпада
/ГК/