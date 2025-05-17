Левски и Лудогорец разделиха точките на "Герена"

Старши треньорът Игор Йовичевич е доволен от играта и характера на футболистите на Лудогорец в мача от 35-ия кръг на българското първенство по футбол срещу Левски. Срещата на "Герена" завърши наравно 2:2, въпреки че разградчани играха с човек