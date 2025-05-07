Локомотив София тласна Ботев Враца към Втора лига с убедителна победа у дома

Първенство на България по футбол, срещи от 33-тия кръг на Първа лига: ЦСКА 1948 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:0 Локомотив София 1929 - Ботев (Враца) - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Диого Тейшейра 33, 2:0 Спас Делев 35, 3:0 Юлиян Ненов 90+4 от вторник: Крумовград - Локомотив (Пловдив) - 0:4 (0:2) Голмайстори: 0:1 Хорхе Сегура 10, 0:2 Димитър Илиев 26-дузпа, 0:3 Хуан Переа 75, 0:4 Тобиас Бьорнщат 88 Септември (София) - Славия (София) - 3:1 (2:1) голмайстори: 0:1 Иван Минчев 30-дузпа, 1:1 Алфонс Амаде 37, 2:1 Виктор Очаи 45, 3:1 Асен Чандъров 75 9 май (петък), от 17:45 часа: Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец (Разград) от 20:15 ч: ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) 10 май (събота), 17:30 ч: Спартак 1918 (Варна) - Берое (Стара Загора) от 20:00 ч: Левски (София) - Черно море (Варна) временно класиране: 1. Лудогорец 32 25 5 2 65:15 80 точки - шампион 2. Левски 32 19 7 6 57:27 64 3. Арда 32 15 10 7 51:35 54 4. Черно море 32 14 12 6 42:28 54 - - - - - - - - - - - 5. ЦСКА-София 32 15 8 9 44:27 53 6. Ботев (Пд) 32 15 8 9 36:34 53 7. Спартак (Вн) 32 14 6 12 41:42 48 8. Берое 32 12 7 13 35:33 43 - - - - - - - - - - - 9. Славия 33 13 6 14 47:48 45 10. Септември 33 12 3 18 39:51 39 11. ЦСКА 1948 33 9 11 13 39:45 38 12. Локомотив (Сф) 33 10 7 16 36:50 37 13. Крумовград 33 8 9 16 19:39 33 14. Локомотив (Пд) 33 8 8 17 32:43 32 15. Ботев (Вр) 33 7 6 20 28:62 27 16. Хебър 33 3 9 21 26:58 18 - изпада