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Локомотив София тласна Ботев Враца към Втора лига с убедителна победа у дома

Георги Крумов
Локомотив София тласна Ботев Враца към Втора лига с убедителна победа у дома
Локомотив София тласна Ботев Враца към Втора лига с убедителна победа у дома
снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
07.05.2025 21:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 33-тия кръг на Първа лига:

ЦСКА 1948 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:0

Локомотив София 1929 - Ботев (Враца) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Диого Тейшейра 33, 2:0 Спас Делев 35, 3:0 Юлиян Ненов 90+4

от вторник: 
Крумовград - Локомотив (Пловдив)         - 0:4 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Хорхе Сегура 10, 0:2 Димитър Илиев 26-дузпа, 0:3 Хуан Переа 75, 0:4 Тобиас Бьорнщат 88

Септември (София) - Славия (София)        - 3:1 (2:1)
голмайстори: 0:1 Иван Минчев 30-дузпа, 1:1 Алфонс Амаде 37, 2:1 Виктор Очаи 45, 3:1 Асен Чандъров 75 

9 май (петък), от 17:45 часа:
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец (Разград)
от 20:15 ч:
ЦСКА-София - Ботев (Пловдив)

10 май (събота), 17:30 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Берое (Стара Загора)

от 20:00 ч:
Левски (София) - Черно море (Варна)

    временно класиране: 
 1. Лудогорец        32  25  5   2  65:15   80 точки - шампион
 2. Левски           32  19  7   6  57:27   64
 3. Арда             32  15  10  7  51:35   54
 4. Черно море       32  14  12  6  42:28   54
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА-София       32  15  8   9  44:27   53
 6. Ботев (Пд)       32  15  8   9  36:34   53
 7. Спартак (Вн)     32  14  6  12  41:42   48
 8. Берое            32  12  7  13  35:33   43
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           33  13  6  14  47:48   45  
10. Септември        33  12  3  18  39:51   39
11. ЦСКА 1948        33   9 11  13  39:45   38
12. Локомотив (Сф)   33  10  7  16  36:50   37
13. Крумовград       33   8  9  16  19:39   33 
14. Локомотив (Пд)   33   8  8  17  32:43   32
15. Ботев (Вр)       33   7  6  20  28:62   27
16. Хебър            33   3  9  21  26:58   18 - изпада

/ГК/

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