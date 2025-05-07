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Марек излезе на четвъртото място във Втора лига след минимален домакински успех над дубъла на ЦСКА-София

Георги Крумов
Марек излезе на четвъртото място във Втора лига след минимален домакински успех над дубъла на ЦСКА-София
Марек излезе на четвъртото място във Втора лига след минимален домакински успех над дубъла на ЦСКА-София
снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Дупница,  
07.05.2025 20:02
 (БТА) 
Мачове от 35-ия кръг във Втора лига:

Локомотив Горна Оряховица - Фратрия     2:1
Марек Дупница - ЦСКА-София II           1:0
Струмска слава - Лудогорец II           0:2

в четвъртък:
Беласица - Монтана
Ботев Пловдив II - Несебър
ЦСКА 1948 II - Спортист Своге
Ловеч - Пирин Благоевград
Миньор Перник - Янтра Габрово
Етър Велико Търново - Спартак Плевен
Дунав Русе - Добруджа


временно класиране:
 1. Добруджа  (Добрич)             34   22   9   3   67:20   75 точки      
 2. Монтана  (Монтана)             34   21  10   3   52:13   73       
 3. Пирин  (Благоевград)           34   20   8   6   50:36   68
 4. Марек (Дупница)                35   16  11   8   41:29   59 
 5. Дунав (Русе)                   34   15  12   7   45:31   57             
 6. Янтра (Габрово)                34   14  10  10   47:34   52   
 7. Беласица (Петрич)              34   15   7  12   37:38   52    
 8. ФК ЦСКА 1948 II                34   15   3  16   49:48   48      
 9. Етър (Велико Търново)          34   13   9  12   46:39   48
10. ЦСКА II                        35   12  12  11   44:35   48
11. Лудогорец II (Разград)         35   12  11  12   47:39   47 
12. Локомотив (Горна Оряховица)    35   13   6  16   34:38   45
13. Спартак (Плевен)               34   12   8  14   32:41   44       
14. Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 35   11   9  15   38:46   42
15. Миньор (Перник)                34   10   7  17   30:49   37 
16. Спортист (Своге)               34    7  12  15   20:35   33       
17. Ловеч (Ловеч)                  34    8   7  19   19:40   31 
18. Ботев II (Пловдив)             34    8   4  22   30:58   28  
19. Струмска слава (Радомир)       35    4  15  16   22:47   27
20. Несебър                        34    4  12  18   25:59   24

/ГК/

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