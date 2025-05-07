Марек излезе на четвъртото място във Втора лига след минимален домакински успех над дубъла на ЦСКА-София

site.btaМарек излезе на четвъртото място във Втора лига след минимален домакински успех над дубъла на ЦСКА-София
Мачове от 35-ия кръг във Втора лига: Локомотив Горна Оряховица - Фратрия 2:1 Марек Дупница - ЦСКА-София II 1:0 Струмска слава - Лудогорец II 0:2 в четвъртък: Беласица - Монтана Ботев Пловдив II - Несебър ЦСКА 1948 II - Спортист Своге Ловеч - Пирин Благоевград Миньор Перник - Янтра Габрово Етър Велико Търново - Спартак Плевен Дунав Русе - Добруджа временно класиране: 1. Добруджа (Добрич) 34 22 9 3 67:20 75 точки 2. Монтана (Монтана) 34 21 10 3 52:13 73 3. Пирин (Благоевград) 34 20 8 6 50:36 68 4. Марек (Дупница) 35 16 11 8 41:29 59 5. Дунав (Русе) 34 15 12 7 45:31 57 6. Янтра (Габрово) 34 14 10 10 47:34 52 7. Беласица (Петрич) 34 15 7 12 37:38 52 8. ФК ЦСКА 1948 II 34 15 3 16 49:48 48 9. Етър (Велико Търново) 34 13 9 12 46:39 48 10. ЦСКА II 35 12 12 11 44:35 48 11. Лудогорец II (Разград) 35 12 11 12 47:39 47 12. Локомотив (Горна Оряховица) 35 13 6 16 34:38 45 13. Спартак (Плевен) 34 12 8 14 32:41 44 14. Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 35 11 9 15 38:46 42 15. Миньор (Перник) 34 10 7 17 30:49 37 16. Спортист (Своге) 34 7 12 15 20:35 33 17. Ловеч (Ловеч) 34 8 7 19 19:40 31 18. Ботев II (Пловдив) 34 8 4 22 30:58 28 19. Струмска слава (Радомир) 35 4 15 16 22:47 27 20. Несебър 34 4 12 18 25:59 24
/ГК/
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