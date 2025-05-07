СК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев

Първенство на България по футбол, срещи от 36 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025

Cъдийски назначения:

11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София II - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Михаил Димчов Гигов

4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев

СН: Веселин Мишев Добриянов



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Александър Ангелов Атанасов



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Несебър - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Месут Севинчев Ахмедов АС2: Георги Василев Димчев

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Радослав Тодоров Станев



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров

СН: Стоян Христов Денев



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

Спортист 2009 - ФК Дунав Русе

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Стефан Спасов Иванов



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Ловеч

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



11 май 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава (Радомир)

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Стефан Иванов Йорданов



12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Петр Тодоров Балтаджиев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.

Фратрия (Варна) - ЦСКА 1948 II

ГС: Христо Митков Минчев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Ивелин Венциславов Занев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.