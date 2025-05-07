СК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев

site.btaСК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев
Първенство на България по футбол, срещи от 36 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
Cъдийски назначения:
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев
СН: Веселин Мишев Добриянов
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Александър Ангелов Атанасов
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Месут Севинчев Ахмедов АС2: Георги Василев Димчев
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Радослав Тодоров Станев
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров
СН: Стоян Христов Денев
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Дунав Русе
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стефан Спасов Иванов
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Ловеч
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
11 май 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Стефан Иванов Йорданов
12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.
Фратрия (Варна) - ЦСКА 1948 II
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Ивелин Венциславов Занев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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