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СК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев

Атанас Василев
СК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев
СК на БФС даде югозападното дерби във Втора лига между Пирин (Бл) и Миньор (Перник) на Венцислав Митрев
главният съдия Венцислав Митрев (в средата).Снимка: Владимир Шоков/БТА (АК)
София,  
07.05.2025 17:05
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 36 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
Cъдийски назначения: 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Михаил Димчов Гигов
4-ТИ:    Кристиан Кирилов Бучев                    
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Станислав Христов Апостолов                    
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец II - Ботев Пд II
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                    
СН:    Александър Ангелов Атанасов     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Етър ВТ
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Месут Севинчев Ахмедов    АС2:    Георги Василев Димчев
4-ТИ:    Николай Диянов Запрянов                    
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Марек 1915
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Атанас Димитров Пилатов    АС2:    Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:    Тодор Димитров Тодоров                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Дунав Русе
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Ловеч
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                    
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
11 май 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Струмска слава (Радомир)
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Борислав Борисов Борисов
4-ТИ:    Мурад Халил Адем                    
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Беласица
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ:    Георги Георгиев Новачев                    
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
12 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.
Фратрия (Варна) - ЦСКА 1948 II
ГС:    Христо Митков Минчев    АС1:    Михаел Николаев Денчев    АС2:    Петър Николаев Михов
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                    
СН:    Ивелин Венциславов Занев     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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