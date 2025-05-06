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Локомотив (Пловдив) вкара четири гола на Крумовград във важен двубой за оцеляване в еfbet Лига

Атанас Василев
Локомотив (Пловдив) вкара четири гола на Крумовград във важен двубой за оцеляване в еfbet Лига
Локомотив (Пловдив) вкара четири гола на Крумовград във важен двубой за оцеляване в еfbet Лига
Снимка: Боян Ботев/БТА (ЕВ)
Пловдив,  
06.05.2025 18:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 33-ия кръг на efbet Лига:

Крумовград - Локомотив (Пловдив)         - 0:4 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Хорхе Сегура 10, 0:2 Димитър Илиев 26-дузпа, 0:3 Хуан Переа 75, 0:4 Тобиас Бьорнщат 88

по-късно днес:
Септември (София) - Славия (София)

на 7 май (сряда), 17:00 часа:
ЦСКА 1948 (София) - Хебър (Пазарджик)
от 19:30 часа:
Локомотив София 1929 - Ботев (Враца)

9 май (петък), от 17:45 часа:
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец (Разград)
от 20:15 ч:
ЦСКА-София - Ботев (Пловдив)

10 май (събота), 17:30 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Берое (Стара Загора)

от 20:00 ч:
Левски (София) - Черно море (Варна)

    временно класиране: 
 1. Лудогорец        32  25  5   2  65:15   80 точки - шампион
 2. Левски           32  19  7   6  57:27   64
 3. Арда             32  15  10  7  51:35   54
 4. Черно море       32  14  12  6  42:28   54
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА-София       32  15  8   9  44:27   53
 6. Ботев (Пд)       32  15  8   9  36:34   53
 7. Спартак (Вн)     32  14  6  12  41:42   48
 8. Берое            32  12  7  13  35:33   43
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           32  13  6  13  46:45   45  
10. ЦСКА 1948        32   9 10  13  39:45   37
11. Септември        32  11  3  18  36:50   36
12. Локомотив (Сф)   32   9  7  16  33:50   34
13. Крумовград       33   8  9  16  19:39   33 
14. Локомотив (Пд)   33   8  8  17  32:43   32
15. Ботев (Вр)       32   7  6  19  28:59   27
16. Хебър            32   3  8  21  26:58   17

/АВ/

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