Локомотив (Пловдив) вкара четири гола на Крумовград във важен двубой за оцеляване в еfbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 33-ия кръг на efbet Лига: Крумовград - Локомотив (Пловдив) - 0:4 (0:2) Голмайстори: 0:1 Хорхе Сегура 10, 0:2 Димитър Илиев 26-дузпа, 0:3 Хуан Переа 75, 0:4 Тобиас Бьорнщат 88 по-късно днес: Септември (София) - Славия (София) на 7 май (сряда), 17:00 часа: ЦСКА 1948 (София) - Хебър (Пазарджик) от 19:30 часа: Локомотив София 1929 - Ботев (Враца) 9 май (петък), от 17:45 часа: Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец (Разград) от 20:15 ч: ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) 10 май (събота), 17:30 ч: Спартак 1918 (Варна) - Берое (Стара Загора) от 20:00 ч: Левски (София) - Черно море (Варна) временно класиране: 1. Лудогорец 32 25 5 2 65:15 80 точки - шампион 2. Левски 32 19 7 6 57:27 64 3. Арда 32 15 10 7 51:35 54 4. Черно море 32 14 12 6 42:28 54 - - - - - - - - - - - 5. ЦСКА-София 32 15 8 9 44:27 53 6. Ботев (Пд) 32 15 8 9 36:34 53 7. Спартак (Вн) 32 14 6 12 41:42 48 8. Берое 32 12 7 13 35:33 43 - - - - - - - - - - - 9. Славия 32 13 6 13 46:45 45 10. ЦСКА 1948 32 9 10 13 39:45 37 11. Септември 32 11 3 18 36:50 36 12. Локомотив (Сф) 32 9 7 16 33:50 34 13. Крумовград 33 8 9 16 19:39 33 14. Локомотив (Пд) 33 8 8 17 32:43 32 15. Ботев (Вр) 32 7 6 19 28:59 27 16. Хебър 32 3 8 21 26:58 17