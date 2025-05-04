Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига.

Мачът ще се играе на 10 май от 20:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.

Срещи от 33 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Йордан Костадинов Иванов



7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов



7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Александър Костадинов Костадинов



9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Николай Тодоров Петров



9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Николай Йорданов Колев



10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Мартин Живков Богдев



10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Камен Михайлов Алексиев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.