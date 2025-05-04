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Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига
Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
04.05.2025 21:35
 (БТА)

Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига.

Мачът ще се играе на 10 май от 20:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.

Срещи от 33 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
 
6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев    АС1: Мартин Емилов Венев    АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров    ВАР: Волен Валентинов Чинков    АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов     
 
6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев    АС1: Иво Николаев Колев    АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров    ВАР: Георги Милков Гинчев    АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Костадинов Иванов     
 
7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков    АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев    ВАР: Драгомир Димитров Драганов    АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Антон Симеонов Генов     

7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1: Дениз Пиринов Соколов    АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Димитър Димитров Димитров    ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Александър Костадинов Костадинов     
 
9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1: Мирослав Максимов Иванов    АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Геро Георгиев Писков    ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Николай Тодоров Петров     
 
9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев    АС1: Красимир Атанасов Атанасов    АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров    ВАР: Драгомир Димитров Драганов    АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Николай Йорданов Колев     
 
10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Стоян Панталеев Арсов    АС1: Марио Георгиев Данаилов    АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР:  Владимир Вълков Вълков    АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Мартин Живков Богдев     
 
10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС:  Никола Антонов Попов    АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Димитър Русанов Русев
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров    ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    АВАР: Васил Петров Минев
СН: Камен Михайлов Алексиев     
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

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Към 21:55 на 04.05.2025 Новините от днес

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