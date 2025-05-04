site.btaСъдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига
Съдията Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Черно море от 33-ия кръг на Първа лига.
Мачът ще се играе на 10 май от 20:00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.
Срещи от 33 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Антон Симеонов Генов
7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Александър Костадинов Костадинов
9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Николай Тодоров Петров
9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Николай Йорданов Колев
10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Мартин Живков Богдев
10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Камен Михайлов Алексиев
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/КМ/
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