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Дубълът на Лудогорец постигна убедителна победа срещу Беласица

Мирослав Димитров
Дубълът на Лудогорец постигна убедителна победа срещу Беласица
Дубълът на Лудогорец постигна убедителна победа срещу Беласица
Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов
София,  
04.05.2025 19:55
 (БТА) 
Срещи от 34-ия кръг на Втора лига:

Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич)        4:0    

от събота:
Несебър - Струмска слава (Радомир)                0:0 
ЦСКА II  - Етър (Велико Търново)                  0:3
Фратрия - Марек (Дупница)                         0:1
Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)    3:0
Добруджа (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II               4:1 
Ловеч - Дунав (Русе)                              0:1 
Монтана - Миньор (Перник)                         4:0

в понеделник:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив)                
Пирин  (Благоевград) - Янтра  (Габрово)     

класиране:
 1. Добруджа  (Добрич)                     34   22   9   3   67:20   75 точки      
 2. Монтана  (Монтана)                     34   21  10   3   52:13   73       
 3. Пирин  (Благоевград)                   33   19   8   6   49:36   65
 4. Дунав (Русе)                           34   15  12   7   45:31   57       
 5. Марек (Дупница)                        34   15  11   8   40:29   56       
 6. Янтра (Габрово)                        33   14  10   9   47:33   52   
 7. Беласица (Петрич)                      34   15   7  12   37:38   52    
 8. ФК ЦСКА 1948 II                        34   15   3  16   49:48   48      
 9. Етър (Велико Търново)                  34   13   9  12   46:39   48
10. ЦСКА II                                34   12  12  10   44:34   48
11. Спартак (Плевен)                       33   12   8  13   32:39   44  
12. Лудогорец II (Разград)                 34   11  11  12   45:39   44       
13. Локомотив (Горна Оряховица)            34   12   6  16   32:37   42
14. Фратрия (Бенковски, обл.Варна)         34   11   9  14   37:44   42
15. Миньор (Перник)                        34   10   7  17   30:49   37 
16. Спортист (Своге)                       34    7  12  15   20:35   33       
17. Ловеч (Ловеч)                          34    8   7  19   19:40   31   
18. Струмска слава (Радомир)               34    4  15  15   22:45   27       
19. Ботев II (Пловдив)                     33    7   4  22   28:58   25
20. Несебър                                34    4  12  18   25:59   24

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