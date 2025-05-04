Дубълът на Лудогорец постигна убедителна победа срещу Беласица

Срещи от 34-ия кръг на Втора лига: Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич) 4:0 от събота: Несебър - Струмска слава (Радомир) 0:0 ЦСКА II - Етър (Велико Търново) 0:3 Фратрия - Марек (Дупница) 0:1 Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица) 3:0 Добруджа (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II 4:1 Ловеч - Дунав (Русе) 0:1 Монтана - Миньор (Перник) 4:0 в понеделник: Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) Пирин (Благоевград) - Янтра (Габрово) класиране: 1. Добруджа (Добрич) 34 22 9 3 67:20 75 точки 2. Монтана (Монтана) 34 21 10 3 52:13 73 3. Пирин (Благоевград) 33 19 8 6 49:36 65 4. Дунав (Русе) 34 15 12 7 45:31 57 5. Марек (Дупница) 34 15 11 8 40:29 56 6. Янтра (Габрово) 33 14 10 9 47:33 52 7. Беласица (Петрич) 34 15 7 12 37:38 52 8. ФК ЦСКА 1948 II 34 15 3 16 49:48 48 9. Етър (Велико Търново) 34 13 9 12 46:39 48 10. ЦСКА II 34 12 12 10 44:34 48 11. Спартак (Плевен) 33 12 8 13 32:39 44 12. Лудогорец II (Разград) 34 11 11 12 45:39 44 13. Локомотив (Горна Оряховица) 34 12 6 16 32:37 42 14. Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 34 11 9 14 37:44 42 15. Миньор (Перник) 34 10 7 17 30:49 37 16. Спортист (Своге) 34 7 12 15 20:35 33 17. Ловеч (Ловеч) 34 8 7 19 19:40 31 18. Струмска слава (Радомир) 34 4 15 15 22:45 27 19. Ботев II (Пловдив) 33 7 4 22 28:58 25 20. Несебър 34 4 12 18 25:59 24