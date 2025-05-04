Ботев Пловдив спечели трудно у дома срещу Спартак Варна в двубой от Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг в Първа лига:
Черно море - Арда Кърджали - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Чинонсо Офор 78-дузпа, 1:1 Мазир Сула 90+3
Ботев Пловдив - Спартак Варна - 3:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Атанас Чернев 15, 2:0 Ивелин Попов 21, 2:1 Димитър Митков 31, 2:2 Милен Стоев 66, 3:2 Алекса Мараш 81
от събота:
Берое - ЦСКА-София - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Илиан Илиев 14, 0:2 Иван Тасев 76, 0:3 Сейни Санянг 83
Лудогорец - Левски - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ерик Маркус 34, 1:1 Евертон Бала 79
от петък:
Локомотив Пловдив - Локомотив София - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Парвиз Умарбаев 42, 1:1 Октавио 53
Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48,
3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86
Славия - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Талис 85
от четвъртък:
Хебър - Крумовград - 1:3 (0:2)
голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88
временно класиране:
1. Лудогорец 32 25 5 2 65:15 80 точки - шампион
2. Левски 32 19 7 6 57:27 64
3. Арда 32 15 10 7 51:35 54
4. Черно море 32 14 12 6 42:28 54
- - - - - - - - - - -
5. ЦСКА-София 32 15 8 9 44:27 53
6. Ботев (Пд) 32 15 8 9 36:34 53
7. Спартак (Вн) 32 14 6 12 41:42 48
8. Берое 32 12 7 13 35:33 43
- - - - - - - - - - -
9. Славия 32 13 6 13 46:45 45
10. ЦСКА 1948 32 9 10 13 39:45 37
11. Септември 31 11 3 17 34:47 36
12. Локомотив (Сф) 32 9 7 16 33:50 34
13. Крумовград 32 8 9 15 19:35 33
14. Локомотив (Пд) 32 7 8 17 28:43 29
15. Ботев (Вр) 31 6 6 19 25:57 24
16. Хебър 32 3 8 21 26:58 17
/МД/