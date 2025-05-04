Ботев Пловдив спечели трудно у дома срещу Спартак Варна в двубой от Първа лига

Ботев (Пловдив) изпусна два гола аванс, но все пак стигна до успеха при домакинството си на Спартак (Варна) в среща от плейофите във втората четворка на футболната Първа лига. „Канарчетата“ поведоха с попадения на Атанас Чернев и Ивелин Попов до 21-вата минута, но Димитър Митков и Милен Стоев възстановиха равенството. Така се стигна до 81-вата минута, когато резервата Алекса Мараш донесе победата на „жълто-черните“ след асистенция на Самуел Акере.