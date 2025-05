Лудогорец вдигна 14-атата титла в историята си

Лудогорец вдигна 14-ата поредна титла на България. След равенството 1:1 с Левски се проведе награждаването на шампионите пред хиляди привърженици на "Хювефарма Арена. "Зелените" бяха подготвили тържество, като прозвуча класиката на Куин "We are the champions". Имаше музикално-артистична програма, фойерверки и хореография по случай шампионската титла на разградчани.

На награждаването на присъстваха президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров, както и шефът на ПФЛ Атанас Караиванов.