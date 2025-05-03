ЦСКА постигна убедителна победа при гостуването на Берое

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг в Първа лига: Берое - ЦСКА-София - 0:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Илиан Илиев 14, 0:2 Иван Тасев 76, 0:3 Сейни Санянг 83 Лудогорец - Левски - 19.30 часа от петък: Локомотив Пловдив - Локомотив София - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Парвиз Умарбаев 42, 1:1 Октавио 53 Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0) голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48, 3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86 Славия - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Талис 85 в неделя: Черно море - Арда Кърджали Ботев Пловдив - Спартак Варна от четвъртък: Хебър - Крумовград - 1:3 (0:2) голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88 временно класиране: 1. Лудогорец 31 25 4 2 64:14 79 точки - шампион 2. Левски 31 19 6 6 56:26 63 3. Арда 31 15 9 7 50:34 54 4. Черно море 31 14 11 6 41:27 53 - - - - - - - - - - - 5. ЦСКА-София 32 15 8 9 44:27 53 6. Ботев (Пд) 31 14 8 9 33:32 50 7. Спартак (Вн) 31 14 6 11 39:39 48 8. Берое 32 12 7 13 35:33 43 - - - - - - - - - - - 9. Славия 32 13 6 13 46:45 45 10. ЦСКА 1948 32 9 10 13 39:45 37 11. Септември 31 11 3 17 34:47 36 12. Локомотив (Сф) 32 9 7 16 33:50 34 13. Крумовград 32 8 9 15 19:35 33 14. Локомотив (Пд) 32 7 8 17 28:43 29 15. Ботев (Вр) 31 6 6 19 25:57 24 16. Хебър 32 3 8 21 26:58 17