Хебър се наложи над ЦСКА 1948 като гост и запази шансове за оцеляване в елита

Треньорът на Хебър в този мач Йордан Чолов, който води тима в отсъствието на наказания титуляр Велислав Вуцов, държеше да му посвети успеха над ЦСКА 1948. "Искам да посветим тази победа на наказания ни треньор Велислав Вуцов. Ние работихме много