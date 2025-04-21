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Хебър се наложи над ЦСКА 1948 като гост и запази шансове за оцеляване в елита

Христо Бонински
Хебър се наложи над ЦСКА 1948 като гост и запази шансове за оцеляване в елита
Хебър се наложи над ЦСКА 1948 като гост и запази шансове за оцеляване в елита
Снимка: Христо Касабов/БТА (ЛФ)
София,  
21.04.2025 21:02
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига:

Септември (София) - Левски - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Мустафа Сангаре 83

ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик) - 1:3 (0:3)
голмайстор: 0:1 Стив Фуртадо 4-автогол, 0:2 Набил Макни 26q 0:3 Янис Гермуш 45+1, 1:3 Евгений Сердюк 49
червен картон - Доминик Павлек (Хебър) 82'

от събота:
Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна)       - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Якуб Пьотровски 9, 1:1 Димитър Митков 76, 2:1 Квадво Дуа 88

Локомотив (Пловдив) - Славия                - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Иван Минчев 15
червен картон: Емил Мартинов (Славия) 8

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)             - 3:1 (1:1)
голмастори: 1:0 Даниел Генов 9, 1:1 Светослав Ковачев 30, 2:1 Браян Переа 73, 3:1 Даниел Генов 76
червен картон: Густаво Каскардо (Арда) - 60-ата минута

от петък:
Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)   - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63

Локомотив (София) - Ботев (Пловдив)         - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57

временно класиране:
 1. Лудогорец        30  24  4   2  62:14   76 точки
 2. Левски           30  19  5   6  55:25   62
 3. Арда             30  15  8   7  49:33   53 
 4. Черно море       30  14 11   5  41:25   53
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     30  14  6  10  39:38   48
 7. ЦСКА-София       30  13  8   9  40:27   47
 8. Берое            30  12  5  12  34:29   42
 9. Славия           30  12  6  12  43:42   42  
10. ЦСКА 1948        30   8 10  12  38:44   34 
11. Септември        30  10  3  17  32:47   33
12. Локомотив (Сф)   30   8  6  16  29:49   30
13. Крумовград       30   7  9  14  16:31   30 
14. Локомотив (Пд)   30   7  7  16  27:40   28
15. Ботев (Вр)       30   5  6  19  24:57   21
16. Хебър            30   3  8  19  23:52   17

/ХБ/

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