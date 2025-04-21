Подробно търсене

Левски победи минимално Септември в мач от последния кръг на Първа лига

Христо Бонински
Левски победи минимално Септември в мач от последния кръг на Първа лига
Левски победи минимално Септември в мач от последния кръг на Първа лига
Снимка: Владимир Шоков/БТА (АК)
София,  
21.04.2025 18:31
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига:

Септември (София) - Левски - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Мустафа Сангаре 83

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик)

от събота:
Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна)       - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Якуб Пьотровски 9, 1:1 Димитър Митков 76, 2:1 Квадво Дуа 88

Локомотив (Пловдив) - Славия                - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Иван Минчев 15
червен картон: Емил Мартинов (Славия) 8

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)             - 3:1 (1:1)
голмастори: 1:0 Даниел Генов 9, 1:1 Светослав Ковачев 30, 2:1 Браян Переа 73, 3:1 Даниел Генов 76
червен картон: Густаво Каскардо (Арда) - 60-ата минута

от петък:
Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)   - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63

Локомотив (София) - Ботев (Пловдив)         - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57

временно класиране:
 1. Лудогорец        30  24  4   2  62:14   76 точки
 2. Левски           30  19  5   6  55:25   62
 3. Арда             30  15  8   7  49:33   53 
 4. Черно море       30  14 11   5  41:25   53
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     30  14  6  10  39:38   48
 7. ЦСКА-София       30  13  8   9  40:27   47
 8. Берое            30  12  5  12  34:29   42
 9. Славия           30  12  6  12  43:42   42  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        30  10  3  17  32:47   33
12. Локомотив (Сф)   30   8  6  16  29:49   30
13. Крумовград       30   7  9  14  16:31   30 
14. Локомотив (Пд)   30   7  7  16  27:40   28
15. Ботев (Вр)       30   5  6  19  24:57   21
16. Хебър            29   2  8  19  20:51   14

 

/ХБ/

Свързани новини

21.04.2025 19:00

Треньорът на Левски Хулио Веласкес: "Доминирахме във всички аспекти, показахме зрялост"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес държеше да похвали играчите си за победата срещу Септември и начина, по който бе постигнаха успеха, настоявайки до самия край. „Смятам, че резултатът е много важен за нас - важна и заслужена победа. Доминирахме във
21.04.2025 18:46

Треньорът на Септември Николай Митов: "Не можахме да вържем топката"

Треньорът на Септември Николай Митов бе разочарован не толкова от загубата на тима си, колкото от представянето. "Да биеш Левски или ЦСКА, трябва да вкараш голове. Иначе няма да стане. Първите десет минути започнахме по-добре от съперника, но след
21.04.2025 18:37

Мустафа Сангаре донесе успеха на Левски срещу Септември

Септември - Левски - 0:1 (0:0)голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 83София, стадион "Локомотив"съдия - Венцислав Митревасистенти - Георги Дойнов, Драгомир Милевжълти картони - Борислав Рупанов, Мартин Христов (Септември), Алдаир, Карлос Охене

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:07 на 21.04.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация