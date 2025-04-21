Левски победи минимално Септември в мач от последния кръг на Първа лига

Треньорът на Левски Хулио Веласкес държеше да похвали играчите си за победата срещу Септември и начина, по който бе постигнаха успеха, настоявайки до самия край. „Смятам, че резултатът е много важен за нас - важна и заслужена победа. Доминирахме във