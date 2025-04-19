Лудогорец записа минимална победа срещу Спартак (Варна)

Старши треньорът Игор Йовичевич е очаквал Спартак да се противопостави на Лудогорец и е щастлив, че разградчани стигнаха до победата. Те го направиха с попадение на Квадво Дуа в заключителните минути на двубоя от 30-ия кръг на българското първенство