Славия спечели минимална победа срещу Локомотив в Пловдив

Първенство на България по футбол, среща от 30-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и Славия: Локомотив (Пловдив) – Славия 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Иван Минчев 15 стадион: „Локомотив“, Пловдив главен съдия: Драгомир Драганов,