Ботев Враца победи Арда Кърджали в мач от Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига: Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) – 3:1 (1:1) голмастори: 1:0 Даниел Генов 9, 1:1 Светослав Ковачев 30, 2:1 Браян Переа 73, 3:1 Даниел Генов 76 червен картон: Густаво Каскардо (Арда) - 60-ата минута по-късно днес: Локомотив (Пловдив) - Славия Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна) в понеделник: Септември (София) - Левски ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик) петък: Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63 Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) - 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57 временно класиране: 1. Лудогорец 29 23 4 2 60:13 73 точки 2. Левски 29 18 5 6 54:25 59 3. Арда 30 15 8 7 49:33 53 4. Черно море 30 14 11 5 41:25 53 5. Ботев (Пд) 30 14 7 9 32:31 49 6. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48 7. ЦСКА-София 30 13 8 9 40:27 47 8. Берое 30 12 5 12 34:29 42 9. Славия 29 11 6 12 42:42 39 10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34 11. Септември 29 10 3 16 32:46 33 12. Локомотив (Сф) 30 8 6 16 29:49 30 13. Крумовград 30 7 9 14 16:31 30 14. Локомотив (Пд) 29 7 7 15 27:39 28 15. Ботев (Вр) 30 5 6 19 24:57 21 16. Хебър 29 2 8 19 20:51 14