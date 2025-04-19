Подробно търсене

Ботев Враца победи Арда Кърджали в мач от Първа лига

Боян Денчев
Ботев Враца победи Арда Кърджали в мач от Първа лига
Ботев Враца победи Арда Кърджали в мач от Първа лига
снимка: БТА
Враца,  
19.04.2025 15:54
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига:

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) – 3:1 (1:1)
голмастори: 1:0 Даниел Генов 9, 1:1 Светослав Ковачев 30, 2:1 Браян Переа 73, 3:1 Даниел Генов 76
червен картон: Густаво Каскардо (Арда) - 60-ата минута

по-късно днес:
Локомотив (Пловдив) - Славия
Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна)

в понеделник:
Септември (София) - Левски
ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик)

петък:
Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63

Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57


временно класиране:
 1. Лудогорец        29  23  4   2  60:13   73 точки
 2. Левски           29  18  5   6  54:25   59
 3. Арда             30  15  8   7  49:33   53 
 4. Черно море       30  14 11   5  41:25   53
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 7. ЦСКА-София       30  13  8   9  40:27   47
 8. Берое            30  12  5  12  34:29   42
 9. Славия           29  11  6  12  42:42   39  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        29  10  3  16  32:46   33
12. Локомотив (Сф)   30   8  6  16  29:49   30
13. Крумовград       30   7  9  14  16:31   30 
14. Локомотив (Пд)   29   7  7  15  27:39   28
15. Ботев (Вр)       30   5  6  19  24:57   21
16. Хебър            29   2  8  19  20:51   14

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:06 на 19.04.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация