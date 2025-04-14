Славия достигна до домакински успех срещу Ботев Враца

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Славия - Ботев Враца - 4:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Венцислав Керчев 5, 1:1 Браян Переа 48, 2:1 Владимир Николов 54,

2:2 Сирики Диабате 59, 3:2 Чунг До 61, 4:2 Иван Минчев 71 по-късно днес: Хебър - Лудогорец от неделя: Левски - Черно море - 1:2 (1:0) голмайстор: 1:0 Келиан ван дер Каап 11, 1:1 Димитър Тонев 79, 1:2 Димитър Тонев 81 Арда Кърджали - Локомотив София - 5:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Пламен Крачунов 20, 2:0 Лъчезар Котев 35, 3:0 Чинонсо Офор 45,

4:0 Светослав Ковачев 82, 5:0 Борис Тодев 86 от събота: ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 56, 2:0 Йоанис Питас 63 Ботев Пловдив - Септември - 3:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Ивелин Попов 38, 2:0 Самуел Екере 60, 3:0 Джон Батиги 89 от петък: Спартак Варна - Крумовград 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22 Берое - ЦСКА 1948 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78 временно класиране: 1. Лудогорец 28 22 4 2 58:13 70 точки 2. Левски 29 18 5 6 54:25 59 3. Арда 29 15 8 6 48:30 53 4. Черно море 29 14 10 5 40:24 52 5. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48 6. Ботев (Пд) 29 14 6 9 31:30 48 7. ЦСКА-София 29 13 8 8 40:26 47 8. Берое 29 12 5 12 33:28 41 9. Славия 29 11 6 12 42:42 39 10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34 11. Септември 29 10 3 16 32:46 33 12. Локомотив (Сф) 29 8 5 16 28:48 29 13. Локомотив (Пд) 29 7 7 15 27:39 28 14. Крумовград 29 6 9 14 15:31 27 15. Ботев (Вр) 29 4 6 19 21:56 18 16. Хебър 28 2 8 18 20:49 14