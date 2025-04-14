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Славия достигна до домакински успех срещу Ботев Враца

Асен Даскалов
Славия достигна до домакински успех срещу Ботев Враца
Славия достигна до домакински успех срещу Ботев Враца
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
14.04.2025 19:20
 (БТА) 
Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Ботев Враца - 4:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Венцислав Керчев 5, 1:1 Браян Переа 48, 2:1 Владимир Николов 54, 
2:2 Сирики Диабате 59, 3:2 Чунг До 61, 4:2 Иван Минчев 71

по-късно днес:
Хебър - Лудогорец

от неделя:
Левски - Черно море - 1:2 (1:0)
голмайстор: 1:0 Келиан ван дер Каап 11, 1:1 Димитър Тонев 79, 1:2 Димитър Тонев 81

Арда Кърджали - Локомотив София  - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Пламен Крачунов 20, 2:0 Лъчезар Котев 35, 3:0 Чинонсо Офор 45, 
4:0 Светослав Ковачев 82, 5:0 Борис Тодев 86 

от събота:
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 56, 2:0 Йоанис Питас 63

Ботев Пловдив - Септември - 3:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивелин Попов 38, 2:0 Самуел Екере 60, 3:0 Джон Батиги 89

от петък: 
Спартак Варна - Крумовград      1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22

Берое - ЦСКА 1948                2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  4   2  58:13   70 точки
 2. Левски           29  18  5   6  54:25   59
 3. Арда             29  15  8   6  48:30   53 
 4. Черно море       29  14 10   5  40:24   52
 5. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 6. Ботев (Пд)       29  14  6   9  31:30   48
 7. ЦСКА-София       29  13  8   8  40:26   47
 8. Берое            29  12  5  12  33:28   41 
 9. Славия           29  11  6  12  42:42   39  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        29  10  3  16  32:46   33
12. Локомотив (Сф)   29   8  5  16  28:48   29
13. Локомотив (Пд)   29   7  7  15  27:39   28
14. Крумовград       29   6  9  14  15:31   27  
15. Ботев (Вр)       29   4  6  19  21:56   18
16. Хебър            28   2  8  18  20:49   14

/АВ/

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14.04.2025 19:24

Славия се наложи срещу Ботев Враца в зрелищен мач

Мач от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Славия - Ботев Враца              4:2 (1:0)голмайстори: 1:0 Венцислав Керчев 5, 1:1 Браян Переа 48, 2:1 Владимир Николов 54, 2:2 Сирики Диабате 59, 3:2 Чунг До 61, 4:2 Иван Минчев 71жълти картони: Иван

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