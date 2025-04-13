Черно море победи Левски в София и си гарантира мястото в Топ 4

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:
Левски - Черно море - 1:2 (1:0)
голмайстор: 1:0 Келиан ван дер Каап 11, 1:1 Димитър Тонев 79, 1:2 Димитър Тонев 81
Арда Кърджали - Локомотив София - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Пламен Крачунов 20, 2:0 Лъчезар Котев 35, 3:0 Чинонсо Офор 45, 4:0 Светослав Ковачев 82, 5:0 Борис Тодев 86
от събота:
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 56, 2:0 Йоанис Питас 63
Ботев Пловдив - Септември - 3:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивелин Попов 38, 2:0 Самуел Екере 60, 3:0 Джон Батиги 89
в понеделник:
Славия - Ботев Враца
Хебър - Лудогорец
от петък:
Спартак Варна - Крумовград 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22
Берое - ЦСКА 1948 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78
временно класиране:
1. Лудогорец 28 22 4 2 58:13 70 точки
2. Левски 29 18 5 6 54:25 59
3. Арда 29 15 8 6 48:30 53
4. Черно море 29 14 10 5 40:24 52
5. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48
6. Ботев (Пд) 29 14 6 9 31:30 48
7. ЦСКА-София 29 13 8 8 40:26 47
8. Берое 29 12 5 12 33:28 41
9. Славия 28 10 6 12 38:40 36
10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34
11. Септември 29 10 3 16 32:46 33
12. Локомотив (Сф) 29 8 5 16 28:48 29
13. Локомотив (Пд) 29 7 7 15 27:39 28
14. Крумовград 29 6 9 14 15:31 27
15. Ботев (Вр) 28 4 6 18 19:52 18
16. Хебър 28 2 8 18 20:49 14
/ХБ/