Черно море победи Левски в София и си гарантира мястото в Топ 4

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе много разочарован от загубата на тима си от Черно море. "Левски загуби мача, а не Черно море го спечели. Видимо е това, което се случи. Направихме изключително добри първи 25 минути, в които бяхме доминиращият