Подробно търсене

Марек победи Ловеч, Миньор (Перник) надделя над Спартак (Плевен), а Несебър спря Янтра във Втора лига

Христо Бонински
Марек победи Ловеч, Миньор (Перник) надделя над Спартак (Плевен), а Несебър спря Янтра във Втора лига
Марек победи Ловеч, Миньор (Перник) надделя над Спартак (Плевен), а Несебър спря Янтра във Втора лига
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова.
Перник,  
13.04.2025 19:09
 (БТА)

Срещи от 31-вия кръг на Втора лига: 

Марек (Дупница) - Ловеч - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Николай Ганчев 4, 2:0 Николай Ганчев 27

Ботев (Пловдив) II - Спортист (Своге) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Жозе Нето 90

Струмска слава (Радомир) - Фратрия - 2:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Георги Лазаров 49, 1:1 Васил Добрев 59-дузпа, 2:1 Георги Янев 75, 2:2

Беласица (Петрич) - ЦСКА-София II - 1:1 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ирфан Садик 39-дузпа, 1:1 Радослав Живков 88-дузпа

Миньор (Перник) - Спартак (Плевен) - (1:0)
голмайстор: 1:0 Калоян Йосифов 21-дузпа

Янтра (Габрово) - Несебър - 0:0

във вторник:
Етър (Велико Търново) - Добруджа (Добрич)


от събота:
ЦСКА 1948 II - Пирин - 2:1 (2:1)
голмайстори: 0:1 Георги Вълчев 23, 1:1 Евгений Сердюк 32-дузпа, 2:1 Теодор Райков 41

Локомотив (Горна Оряховица) - Дунав (Русе) - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Колев 54, 1:1 Джонатан Н'Сонде 61-дузпа, 2:1 Георги Колев 75 

Монтана - Лудогорец II - 0:0

временно класиране: 
 1. Добруджа 1919 (Добрич)      30 19 9  2 58:15  66 точки 
 2. Монтана 1921 (Монтана)      31 18 10 3 42:13  64 
 3. Пирин 22 (Благоевград)      31 18 8  5 48:32  62
 4. Марек 1915 (Дупница)        31 14 10 7 38:27  52  
 5. Дунав от Русе (Русе)        31 13 12 6 42:30  51 
 6. Янтра 2019 (Габрово)        31 14 9  8 46:30  51 
 7. Беласица (Петрич)           31 14 6 11 36:34  48 
 8. ЦСКА II (София)             31 12 11 8 42:27  47
 9. ЦСКА 1948 II (София)        31 14 3 14 45:43  45  
10. Спартак (Плевен)            31 12 7 12 32:36  43 
11. Етър ВТ (Велико Търново)    30 12 7 11 41:36  43 
12. Лудогорец 1945 II (Разград) 31 10 9 12 39:37  39 
13. Локомотив (Горна Оряховица) 31 11 6 14 29:31  39 
14. Фратрия (обл.Варна)         31 10 8 13 34:41  38 
15. Миньор (Перник)             31 10 6 15 29:42  36 
16. Ловеч (Ловеч)               31 7  7 17 18:36  28 
17. Спортист 2009 (Своге)       31 6 10 15 16:34  28 
18. Ботев II (Пловдив)          31 6  4 21 23:54  22 
19. Струмска слава (Радомир)    31 3 13 15 19:45  22 
20. Несебър (Несебър)           31 3 11 17 23:58  20

/ХБ/

Свързани новини

12.04.2025 19:11

Локомотив (Горна Оряховица) се наложи над Дунав, вторият тим на Лудогорец спря Монтана

Тимът на Монтана не успя да се изравни на върха в класирането на Втора лига с Добруджа, след като стигна само до 0:0 у дома срещу втория тим на Лудогорец. Локомотив (Горна Оряховица) надигра Дунав (Русе), който също има амбиции за промоция, с 2:1.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:34 на 13.04.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация