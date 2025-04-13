Марек победи Ловеч, Миньор (Перник) надделя над Спартак (Плевен), а Несебър спря Янтра във Втора лига

Тимът на Монтана не успя да се изравни на върха в класирането на Втора лига с Добруджа, след като стигна само до 0:0 у дома срещу втория тим на Лудогорец. Локомотив (Горна Оряховица) надигра Дунав (Русе), който също има амбиции за промоция, с 2:1.