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Арда не остави шансове за Локомотив София в Първа лига

Асен Даскалов
Арда не остави шансове за Локомотив София в Първа лига
Арда не остави шансове за Локомотив София в Първа лига
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
13.04.2025 16:57
 (БТА) 
Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Арда Кърджали - Локомотив София  - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Пламен Крачунов 20, 2:0 Лъчезар Котев 35, 
3:0 Чинонсо Офор 45, 4:0 Светослав Ковачев 82, 5:0 Борис Тодев 86 

по-късно днес:
Левски - Черно море

от събота:
ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 56, 2:0 Йоанис Питас 63

Ботев Пловдив - Септември - 3:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивелин Попов 38, 2:0 Самуел Екере 60, 3:0 Джон Батиги 89

в понеделник:
Славия - Ботев Враца
Хебър - Лудогорец

от петък: 
Спартак Варна - Крумовград      1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22

Берое - ЦСКА 1948                2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  4   2  58:13   70 точки
 2. Левски           28  18  5   5  53:23   59
 3. Арда             29  15  8   6  48:30   53 
 4. Черно море       28  13 10   5  38:23   49
 5. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 6. Ботев (Пд)       29  14  6   9  31:30   48
 7. ЦСКА-София       29  13  8   8  40:26   47
 8. Берое            29  12  5  12  33:28   41 
 9. Славия           28  10  6  12  38:40   36  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        29  10  3  16  32:46   33
12. Локомотив (Сф)   29   8  5  16  28:48   29
13. Локомотив (Пд)   29   7  7  15  27:39   28
14. Крумовград       29   6  9  14  15:31   27  
15. Ботев (Вр)       28   4  6  18  19:52   18
16. Хебър            28   2  8  18  20:49   14

/ХБ/

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Към 17:17 на 13.04.2025 Новините от днес

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