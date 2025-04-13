Арда не остави шансове за Локомотив София в Първа лига

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Арда Кърджали - Локомотив София - 5:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Пламен Крачунов 20, 2:0 Лъчезар Котев 35,

3:0 Чинонсо Офор 45, 4:0 Светослав Ковачев 82, 5:0 Борис Тодев 86 по-късно днес: Левски - Черно море от събота: ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 56, 2:0 Йоанис Питас 63 Ботев Пловдив - Септември - 3:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Ивелин Попов 38, 2:0 Самуел Екере 60, 3:0 Джон Батиги 89 в понеделник: Славия - Ботев Враца Хебър - Лудогорец от петък: Спартак Варна - Крумовград 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22 Берое - ЦСКА 1948 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78 временно класиране: 1. Лудогорец 28 22 4 2 58:13 70 точки 2. Левски 28 18 5 5 53:23 59 3. Арда 29 15 8 6 48:30 53 4. Черно море 28 13 10 5 38:23 49 5. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48 6. Ботев (Пд) 29 14 6 9 31:30 48 7. ЦСКА-София 29 13 8 8 40:26 47 8. Берое 29 12 5 12 33:28 41 9. Славия 28 10 6 12 38:40 36 10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34 11. Септември 29 10 3 16 32:46 33 12. Локомотив (Сф) 29 8 5 16 28:48 29 13. Локомотив (Пд) 29 7 7 15 27:39 28 14. Крумовград 29 6 9 14 15:31 27 15. Ботев (Вр) 28 4 6 18 19:52 18 16. Хебър 28 2 8 18 20:49 14