Подробно търсене

Попадения на Хунка Пинеда осигуриха успеха за Берое срещу ЦСКА 1948

Асен Даскалов
Попадения на Хунка Пинеда осигуриха успеха за Берое срещу ЦСКА 1948
Попадения на Хунка Пинеда осигуриха успеха за Берое срещу ЦСКА 1948
снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
София,  
11.04.2025 20:53
 (БТА) 
Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Спартак Варна - Крумовград      1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22

Берое - ЦСКА 1948                2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78

събота:
Ботев Пловдив - Септември
ЦСКА-София - Локомотив Пловдив

неделя:
Арда Кърджали - Локомотив София
Левски - Черно море

понеделник:
Славия - Ботев Враца
Хебър - Лудогорец

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  4   2  58:13   70 точки
 2. Левски           28  18  5   5  53:23   59
 3. Арда             28  14  8   6  43:30   50 
 4. Черно море       28  13 10   5  38:23   49
 5. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 6. Ботев (Пд)       28  13  6   9  28:30   45
 7. ЦСКА-София       28  12  8   8  38:26   44
 8. Берое            29  12  5  12  33:28   41 
 9. Славия           28  10  6  12  38:40   36  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        28  10  3  15  32:43   33
12. Локомотив (Сф)   28   8  5  15  28:43   29
13. Локомотив (Пд)   28   7  7  14  27:37   28
14. Крумовград       29   6  9  14  15:31   27  
15. Ботев (Вр)       28   4  6  18  19:52   18
16. Хебър            28   2  8  18  20:49   14

/ГК/

Свързани новини

11.04.2025 20:58

Берое победи ЦСКА 1948 в мач от футболната Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от 29-ти кръг на Първа лига: Берое – ЦСКА 1948 -  2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Хуан Пинеда 28, 2:0 Хуан Пинеда 78 стадион: "Берое", Стара Загора главен съдия: Иво Андреев жълти картони: Сегундо Пачаме, Хуан

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:26 на 11.04.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация