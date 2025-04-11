Попадения на Хунка Пинеда осигуриха успеха за Берое срещу ЦСКА 1948

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:
Спартак Варна - Крумовград 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антонио Вутов 22
Берое - ЦСКА 1948 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуанка Пинеда 28, 2:0 Хуанка Пинеда 78
събота:
Ботев Пловдив - Септември
ЦСКА-София - Локомотив Пловдив
неделя:
Арда Кърджали - Локомотив София
Левски - Черно море
понеделник:
Славия - Ботев Враца
Хебър - Лудогорец
временно класиране:
1. Лудогорец 28 22 4 2 58:13 70 точки
2. Левски 28 18 5 5 53:23 59
3. Арда 28 14 8 6 43:30 50
4. Черно море 28 13 10 5 38:23 49
5. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48
6. Ботев (Пд) 28 13 6 9 28:30 45
7. ЦСКА-София 28 12 8 8 38:26 44
8. Берое 29 12 5 12 33:28 41
9. Славия 28 10 6 12 38:40 36
10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34
11. Септември 28 10 3 15 32:43 33
12. Локомотив (Сф) 28 8 5 15 28:43 29
13. Локомотив (Пд) 28 7 7 14 27:37 28
14. Крумовград 29 6 9 14 15:31 27
15. Ботев (Вр) 28 4 6 18 19:52 18
16. Хебър 28 2 8 18 20:49 14
/ГК/