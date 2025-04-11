Попадения на Хунка Пинеда осигуриха успеха за Берое срещу ЦСКА 1948

Първенство на България по футбол, среща от 29-ти кръг на Първа лига: Берое – ЦСКА 1948 - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Хуан Пинеда 28, 2:0 Хуан Пинеда 78 стадион: "Берое", Стара Загора главен съдия: Иво Андреев жълти картони: Сегундо Пачаме, Хуан