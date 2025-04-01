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Септември победи като гост Славия в Първа лига

Асен Даскалов
Септември победи като гост Славия в Първа лига
Септември победи като гост Славия в Първа лига
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
01.04.2025 20:45
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг:

Спартак Варна - Ботев Враца      1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Митков 37
 
Славия - Септември София         2:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ксандро Шенк 36, 1:1 Роберто Райчев 42, 
1:2 Куентин Зеедорф 62 автогол, 1:3 Борислав Рупанов 78, 
2:3 Куентин Зеедорф 81
пропусната дузпа: Владимир Николов (Славия) 16

сряда: 
Арда Кърджали - Черно море
Ботев Пловдив - Берое
ЦСКА-София - Локомотив София

четвъртък: 
Хебър - Локомотив Пловдив
Лудогорец - Крумовград
Левски - ЦСКА 1948

временно класиране:
 1. Лудогорец        26  20  4   2  52:12   64 точки
 2. Левски           26  16  5   5  50:23   53
 3. Черно море       26  13  9   4  37:18   48
 4. Арда             26  12  8   6  35:30   44 
 5. Ботев (Пд)       26  13  4   9  27:29   43
 6. Спартак (Вн)     27  12  6   9  35:35   42
 7. ЦСКА-София       26  11  7   8  36:25   40
 8. Берое            26  11  4  11  31:27   37 
 9. Славия           27  10  6  11  36:37   36  
10. ЦСКА 1948        26   8 10   8  36:34   34 
11. Септември        27  10  3  14  32:39   33
12. Локомотив (Пд)   26   7  6  13  26:35   27
13. Локомотив (Сф)   26   7  5  14  25:40   26
14. Крумовград       26   5  9  12  14:26   24
15. Ботев (Вр)       27   4  5  18  18:51   17
16. Хебър            26   2  7  17  20:48   13

/ИК/

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01.04.2025 20:56

Септември постигна втора победа срещу Славия през сезона

Септември победи с 3:2 домакина Славия в двубой от 27-ия кръг от Първа лига. Това е втори успех за водения от треньора Николай Митов състав срещу "белите" през настоящата кампания и първи в историята на септемврийци на стадион "Александър Шаламанов".

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