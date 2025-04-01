Септември победи като гост Славия в Първа лига

Септември победи с 3:2 домакина Славия в двубой от 27-ия кръг от Първа лига. Това е втори успех за водения от треньора Николай Митов състав срещу "белите" през настоящата кампания и първи в историята на септемврийци на стадион "Александър Шаламанов".