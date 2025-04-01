Спартак Варна се наложи у дома срещу Ботев Враца

site.btaСпартак Варна се наложи у дома срещу Ботев Враца
Първенство на България по футбол, мачове от 27-ия кръг: Спартак Варна - Ботев Враца 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Сирики Диабате 37 автогол по-късно тази вечер: Славия - Септември София сряда: Арда Кърджали - Черно море Ботев Пловдив - Берое ЦСКА-София - Локомотив София четвъртък: Хебър - Локомотив Пловдив Лудогорец - Крумовград Левски - ЦСКА 1948 временно класиране: 1. Лудогорец 26 20 4 2 52:12 64 точки 2. Левски 26 16 5 5 50:23 53 3. Черно море 26 13 9 4 37:18 48 4. Арда 26 12 8 6 35:30 44 5. Ботев (Пд) 26 13 4 9 27:29 43 6. Спартак (Вн) 27 12 6 9 35:35 42 7. ЦСКА-София 26 11 7 8 36:25 40 8. Берое 26 11 4 11 31:27 37 9. Славия 26 10 6 10 34:34 36 10. ЦСКА 1948 26 8 10 8 36:34 34 11. Септември 26 9 3 14 29:37 30 12. Локомотив (Пд) 26 7 6 13 26:35 27 13. Локомотив (Сф) 26 7 5 14 25:40 26 14. Крумовград 26 5 9 12 14:26 24 15. Ботев (Вр) 27 4 5 18 18:51 17 16. Хебър 26 2 7 17 20:48 13
/ИК/
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