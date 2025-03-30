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Локомотив (Пловдив) победи Лудогорец, въпреки че завърши мача с десет души

Христо Бонински
Локомотив (Пловдив) победи Лудогорец, въпреки че завърши мача с десет души
Локомотив (Пловдив) победи Лудогорец, въпреки че завърши мача с десет души
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (ПК)
Пловдив,  
30.03.2025 18:01
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в Първа лига:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Жулиен Лами 12-дузпа
червен картон: Хуан Переа (Локомотив) 87

Берое - Арда - 1:4 (1:1)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 23-дузпа, 1:1 Пламен Крачунов 31, 1:2 Тонислав Йорданов 59, 1:3 Борислав Цонев 68, 1:4 Чинонсо Офор 90+1

по-късно днес:
Левски - Ботев (Пловдив)

от събота:
ЦСКА 1948 - Крумовград -  4:1 (3:1)
голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов 5, 1:1 Ерол Дост 21, 
2:1 Радослав Кирилов 23, 3:1 Талис 42, 4:1 Марио Илиевски 64
червен картон: Йоаким Гонзалес (Крумовград) 34 минута

Черно море - Славия -  1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Емил Стоев 51, 1:1 Асен Дончев 84
червени картони: Чунг До (Славия) 53, Даниел Димов (Черно море) 78

Септември (София) - ЦСКА-София - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джеймс Ето'90+6

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 16-дузпа, 1:1 Антонио Вутов 61, 
2:1 Спас Делев 80

Ботев (Враца) - Хебър - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Браян Переа 58-дузпа
червен картон: Жоан Н'Зи (Хебър) 85

в неделя:
Берое - Арда
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец
Левски - Ботев (Пловдив)

временно класиране:
 1. Лудогорец        26  20  4   2  52:12   64 точки
 2. Левски           25  16  4   5  49:22   52
 3. Черно море       26  13  9   4  37:18   48
 4. Арда             26  12  8   6  35:30   44 
 5. Ботев (Пд)       25  13  3   9  26:28   42
 6. ЦСКА-София       26  11  7   8  36:25   40
 7. Спартак (Вн)     26  11  6   9  34:35   39
 8. Берое            26  11  4  11  31:27   37 
 9. Славия           26  10  6  10  34:34   36  
10. ЦСКА 1948        26   8 10   8  36:34   34 
11. Септември        26   9  3  14  29:37   30
12. Локомотив (Пд)   26   7  6  13  26:35   27
13. Локомотив (Сф)   26   7  5  14  25:40   26
14. Крумовград       26   5  9  12  14:26   24
15. Ботев (Вр)       26   4  5  17  18:50   17
16. Хебър            26   2  7  17  20:48   13

/ХБ/

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30.03.2025 18:07

Локомотив (Пловдив) нанесе втора загуба на Лудогорец от началото на сезона в Първа лига

Отборът на Локомотив (Пловдив) нанесе едва второ поражение на шампиона Лудогорец от началото на сезона в Първа лига. „Черно-белите“ надделяха с минималното 1:0 в среща от 26-ия кръг на шампионата. Единственото попадение в мача на "Лаута" реализира Жулиен Лами в 12-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Едвин Куртулуш срещу Парвизджон Умарбаев.

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