Локомотив (Пловдив) победи Лудогорец, въпреки че завърши мача с десет души

Отборът на Локомотив (Пловдив) нанесе едва второ поражение на шампиона Лудогорец от началото на сезона в Първа лига. „Черно-белите“ надделяха с минималното 1:0 в среща от 26-ия кръг на шампионата. Единственото попадение в мача на "Лаута" реализира Жулиен Лами в 12-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Едвин Куртулуш срещу Парвизджон Умарбаев.