Локомотив (Пловдив) победи Лудогорец, въпреки че завърши мача с десет души

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в Първа лига:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Жулиен Лами 12-дузпа
червен картон: Хуан Переа (Локомотив) 87
Берое - Арда - 1:4 (1:1)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 23-дузпа, 1:1 Пламен Крачунов 31, 1:2 Тонислав Йорданов 59, 1:3 Борислав Цонев 68, 1:4 Чинонсо Офор 90+1
по-късно днес:
Левски - Ботев (Пловдив)
от събота:
ЦСКА 1948 - Крумовград - 4:1 (3:1)
голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов 5, 1:1 Ерол Дост 21,
2:1 Радослав Кирилов 23, 3:1 Талис 42, 4:1 Марио Илиевски 64
червен картон: Йоаким Гонзалес (Крумовград) 34 минута
Черно море - Славия - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Емил Стоев 51, 1:1 Асен Дончев 84
червени картони: Чунг До (Славия) 53, Даниел Димов (Черно море) 78
Септември (София) - ЦСКА-София - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джеймс Ето'90+6
от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 16-дузпа, 1:1 Антонио Вутов 61,
2:1 Спас Делев 80
Ботев (Враца) - Хебър - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Браян Переа 58-дузпа
червен картон: Жоан Н'Зи (Хебър) 85
в неделя:
Берое - Арда
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец
Левски - Ботев (Пловдив)
временно класиране:
1. Лудогорец 26 20 4 2 52:12 64 точки
2. Левски 25 16 4 5 49:22 52
3. Черно море 26 13 9 4 37:18 48
4. Арда 26 12 8 6 35:30 44
5. Ботев (Пд) 25 13 3 9 26:28 42
6. ЦСКА-София 26 11 7 8 36:25 40
7. Спартак (Вн) 26 11 6 9 34:35 39
8. Берое 26 11 4 11 31:27 37
9. Славия 26 10 6 10 34:34 36
10. ЦСКА 1948 26 8 10 8 36:34 34
11. Септември 26 9 3 14 29:37 30
12. Локомотив (Пд) 26 7 6 13 26:35 27
13. Локомотив (Сф) 26 7 5 14 25:40 26
14. Крумовград 26 5 9 12 14:26 24
15. Ботев (Вр) 26 4 5 17 18:50 17
16. Хебър 26 2 7 17 20:48 13
/ХБ/