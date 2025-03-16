ЦСКА 1948 постигна убедителен успех над Ботев Пловдив в среща от Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 25-ия кръг в Първа лига:

Спартак Варна - Септември - 4:2 (2:0)

голмайстори: 1:0 Виктор Митев 22, 2:0 Ромееш Ивей 30, 3:0 Бернардо Коуто 53, 3:1 Галин Иванов 64, 4:1 Шанде 73, 4:2 Борислав Рупанов 87-дузпа

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948 - 0:5 (0:2)

голмайстори: 0:1 Талис 38, 0:2 Петър Витанов 41, 0:3 Евгений Сердюк 47, 0:4 Евгений Сердюк 49, 0:5 Талис 67 дузпа

червен картон: Яник Карабельов (Ботев Пловдив, 45+2 минута)

по-късно днес:

Арда Кърджали - Левски

от събота:

Хебър - Локомотив София - 2:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Набил Макни 45, 1:1 Спас Делев 67, 2:1 Тома Ушагелов 9+3

пропусната дузпа: Анте Аралица (Локомотив София) 79

Лудогорец - Ботев Враца - 3:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Тодор Неделев 4, 2:0 Якуб Пьотровски 57, 3:0 Георги Русев 90+1

ЦСКА - Черно море - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Асен Дончев 39, 1:1 Лиъм Купър 69

от петък:

Славия - Берое - 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Леандро Годой 8, 1:1 Владимир Николов 44, 2:1 Владимир Николов 77

пропусната дузпа: Денислав Александров (Славия) 24

червен картон: Хуан Саломони (Берое) 65

Крумовград - Локомотив Пловдив - 0:0

временно класиране: 1. Лудогорец 25 20 4 1 52:11 64 точки 2. Левски 24 16 3 5 48:21 51 3. Черно море 25 13 8 4 36:17 47 4. Ботев (Пд) 25 13 3 9 26:28 42 5. Арда 24 11 7 6 30:28 40 6. Спартак (Вн) 25 11 6 8 33:33 39 7. ЦСКА-София 25 10 7 8 35:25 37 8. Берое 25 11 4 10 30:23 37 9. Славия 25 10 5 10 33:33 35 10. ЦСКА 1948 25 7 10 8 32:33 31 11. Септември 25 9 3 13 29:36 30 12. Крумовград 25 5 9 11 13:22 24 13. Локомотив (Пд) 25 6 6 13 25:35 24 14. Локомотив (Сф) 25 6 5 14 23:39 23 15. Ботев (Вр) 25 3 5 17 17:50 14 16. Хебър 25 2 7 16 20:47 13