Подробно търсене

ЦСКА и Черно море не излъчиха победител

Асен Даскалов
ЦСКА и Черно море не излъчиха победител
ЦСКА и Черно море не излъчиха победител
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
15.03.2025 19:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 25-ия кръг в Първа лига:

Хебър - Локомотив София - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Набил Макни 45, 1:1 Спас Делев 67, 2:1 Тома Ушагелов 9+3
пропусната дузпа: Анте Аралица (Локомотив София) 79

Лудогорец - Ботев Враца - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Тодор Неделев 4, 2:0 Якуб Пьотровски 57, 3:0 Георги Русев 90+1

ЦСКА - Черно море - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Асен Дончев 39, 1:1 Лиъм Купър 69 

в неделя:
Спартак Варна - Септември
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Арда - Левски

от петък:
Славия - Берое - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 8, 1:1 Владимир Николов 44, 2:1 Владимир Николов 77
пропусната дузпа: Денислав Александров (Славия) 24
червен картон: Хуан Саломони (Берое) 65

Крумовград - Локомотив Пловдив - 0:0

временно класиране:
 1. Лудогорец        25  20  4   1  52:11   64 точки
 2. Левски           24  16  3   5  48:21   51
 3. Черно море       25  13  8   4  36:17   47
 4. Ботев (Пд)       24  13  3   8  26:23   42
 5. Арда             24  11  7   6  30:28   40
 6. ЦСКА-София       25  10  7   8  35:25   37
 7. Берое            25  11  4  10  30:23   37
 8. Спартак (Вн)     24  10  6   8  29:31   36 
 9. Славия           25  10  5  10  33:33   35  
10. Септември        24   9  3  12  27:32   30
11. ЦСКА 1948        24   6 10   8  27:33   28 
12. Крумовград       25   5  9  11  13:22   24
13. Локомотив (Пд)   25   6  6  13  25:35   24
14. Локомотив (Сф)   25   6  5  14  23:39   23
15. Ботев (Вр)       25   3  5  17  17:50   14
16. Хебър            25   2  7  16  20:47   13

/ИК/

Свързани новини

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:44 на 15.03.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация