ЦСКА и Черно море не излъчиха победител

Първенство на България по футбол, срещи от 25-ия кръг в Първа лига: Хебър - Локомотив София - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Набил Макни 45, 1:1 Спас Делев 67, 2:1 Тома Ушагелов 9+3 пропусната дузпа: Анте Аралица (Локомотив София) 79 Лудогорец - Ботев Враца - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Тодор Неделев 4, 2:0 Якуб Пьотровски 57, 3:0 Георги Русев 90+1 ЦСКА - Черно море - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Асен Дончев 39, 1:1 Лиъм Купър 69 в неделя: Спартак Варна - Септември Ботев Пловдив - ЦСКА 1948 Арда - Левски от петък: Славия - Берое - 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Леандро Годой 8, 1:1 Владимир Николов 44, 2:1 Владимир Николов 77 пропусната дузпа: Денислав Александров (Славия) 24 червен картон: Хуан Саломони (Берое) 65 Крумовград - Локомотив Пловдив - 0:0 временно класиране: 1. Лудогорец 25 20 4 1 52:11 64 точки 2. Левски 24 16 3 5 48:21 51 3. Черно море 25 13 8 4 36:17 47 4. Ботев (Пд) 24 13 3 8 26:23 42 5. Арда 24 11 7 6 30:28 40 6. ЦСКА-София 25 10 7 8 35:25 37 7. Берое 25 11 4 10 30:23 37 8. Спартак (Вн) 24 10 6 8 29:31 36 9. Славия 25 10 5 10 33:33 35 10. Септември 24 9 3 12 27:32 30 11. ЦСКА 1948 24 6 10 8 27:33 28 12. Крумовград 25 5 9 11 13:22 24 13. Локомотив (Пд) 25 6 6 13 25:35 24 14. Локомотив (Сф) 25 6 5 14 23:39 23 15. Ботев (Вр) 25 3 5 17 17:50 14 16. Хебър 25 2 7 16 20:47 13