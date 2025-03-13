Реал Мадрид елиминира Атлетико след дузпи

Шампионска лига по футбол, мачове-реванши от осминафиналната фаза:

Лил (Франция) - БОРУСИЯ ДОРТМУНД (ГЕРМАНИЯ) - 1:2 (1:1 в първия мач)

АРСЕНАЛ (АНГЛИЯ) - ПСВ АЙндховен (Нидерландия) - 2:2 (7:1)

АСТЪН ВИЛА (АНГЛИЯ) - Брюж (Белгия) - 3:0 (3:1)

Атлетико Мадрид (Испания) - РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ) - 2:4 след дузпи, 1:0 в редовното време и продълженията (1:2)

от вторник:

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Бенфика (Португалия) - 3:1 (1:0 в първия мач)

Байер Леверкузен (Германия) - БАЙЕРН МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - 0:2 (0:3)

ИНТЕР (ИТАЛИЯ) - Фейенорд (Нидерландия) - 2:1 (2:0)

Ливърпул (Англия) - ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН (ФРАНЦИЯ) - 1:4 след изпълнение на дузпи, 0:1 в редовното време и продълженията (1:0)

* С главни букви са отбелязани отборите, продължаващи към четвъртфиналите на Шампионската лига.

Четвъртфинали:

ПСЖ - Астън Вила

Барселона - Борусия Дортмунд

Байерн Мюнхен - Интер

Арсенал - Реал Мадрид