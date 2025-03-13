Подробно търсене

Реал Мадрид елиминира Атлетико след дузпи

Мирослав Димитров
Реал Мадрид елиминира Атлетико след дузпи
Реал Мадрид елиминира Атлетико след дузпи
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
13.03.2025 00:46
 (БТА)

Шампионска лига по футбол, мачове-реванши от осминафиналната фаза:

Лил (Франция) - БОРУСИЯ ДОРТМУНД (ГЕРМАНИЯ)                      - 1:2 (1:1 в първия мач)

АРСЕНАЛ (АНГЛИЯ) - ПСВ АЙндховен (Нидерландия)                         - 2:2 (7:1)

АСТЪН ВИЛА (АНГЛИЯ) - Брюж (Белгия)                                      - 3:0 (3:1)

Атлетико Мадрид (Испания) - РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ)              - 2:4 след дузпи, 1:0 в редовното време и продълженията (1:2)

от вторник:
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Бенфика (Португалия)                           - 3:1 (1:0 в първия мач)
Байер Леверкузен (Германия) - БАЙЕРН МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ)  - 0:2 (0:3)
ИНТЕР (ИТАЛИЯ) - Фейенорд (Нидерландия)                                  - 2:1 (2:0)
Ливърпул (Англия) - ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН (ФРАНЦИЯ)                    - 1:4 след изпълнение на дузпи, 0:1 в редовното време и продълженията (1:0)

* С главни букви са отбелязани отборите, продължаващи към четвъртфиналите на Шампионската лига.

Четвъртфинали:

ПСЖ - Астън Вила

Барселона - Борусия Дортмунд 

Байерн Мюнхен  - Интер

Арсенал - Реал Мадрид 

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:05 на 13.03.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация