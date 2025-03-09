Лудогорец поведе с десет точки на върха в Първа лига след победа над Локомотив София

Първенство на България по футбол, срещи от 24-тия кръг на Първа лига:
Ботев (Пловдив) - Арда - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 4, 1:1 Чинонсо Офор 84-дузпа
Левски - Славия - 3:3 (1:2)
голмастори: 1:0 Евертон Бала 2, 1:1 Емил Мартинов 7, 1:2 Роберто Райчев 141 1:3 Жордан Варела 84, 2:3 Асими Фадига 90+3, 3:3 Алдар 90+7
червен картон - Мартин Георгиев (Славия) 33'
Локомотив София - Лудогорец - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 34, 0:2 Педро Нареси 53, 1:2 Анте Аралица 82
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив София) 29
в понеделник от 17:30 часа:
Септември - Хебър
от петък:
Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0
от събота:
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2
Берое - ЦСКА-София - 0:2 (0:0)
голмайстори: Станислав Шопов 53, Йоанис Питас 73
червен картон: Лумбард Делова (ЦСКА-София) - 90+1 минута
Черно море - Спартак (Варна) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дани Мартин 43, 1:1 Феликс Щраус 72
червен картон: Деян Лозев (Спартак Варна) - 37-а минута
временно класиране:
1. Лудогорец 24 19 4 1 49:11 61 точки
2. Левски 24 16 3 5 48:21 51
3. Черно море 24 13 7 4 35:16 46
4. Ботев (Пд) 24 13 3 8 26:23 42
5. Арда 24 11 7 6 30:28 40
6. Берое 24 11 4 9 29:21 37
7. Спартак (Вн) 24 10 6 8 29:31 36
8. ЦСКА-София 24 10 6 8 34:24 36
9. Славия 24 9 5 10 31:32 32
10. ЦСКА 1948 24 6 10 8 27:33 28
11. Септември 23 8 3 12 21:31 27
13. Локомотив (Сф) 24 6 5 13 22:37 23
14. Крумовград 24 5 8 11 13:22 23
12. Локомотив (Пд) 24 6 5 13 25:35 23
15. Ботев (Вр) 24 3 5 16 17:47 14
16. Хебър 23 1 7 15 17:40 10
/ГК/