Лудогорец поведе с десет точки на върха в Първа лига след победа над Локомотив София

Старши треньорът на Локомотив София Антон Велков бе много въодушевен след мача с Лудогорец, въпреки че "железничарите" загубиха като домакини с 1:2. Те обаче играха още от 29-ата минута с човек по-малко след червения картон на Селсо Рапосо, а в края на мача бяха съвсем близо и до това да изравнят