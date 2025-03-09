Подробно търсене

Лудогорец поведе с десет точки на върха в Първа лига след победа над Локомотив София

Георги Крумов
Лудогорец поведе с десет точки на върха в Първа лига след победа над Локомотив София
Лудогорец поведе с десет точки на върха в Първа лига след победа над Локомотив София
Антоан Бароан (на преден план) вкара първия гол за Лудогорец за победата с 2:1 над Локомотив София / снимка: Владимир Шоков/БТА (ЛФ)
София,  
09.03.2025 18:56
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 24-тия кръг на Първа лига:

Ботев (Пловдив) - Арда - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 4, 1:1 Чинонсо Офор 84-дузпа

Левски - Славия - 3:3 (1:2)
голмастори: 1:0 Евертон Бала 2, 1:1 Емил Мартинов 7, 1:2 Роберто Райчев 141 1:3 Жордан Варела 84, 2:3 Асими Фадига 90+3, 3:3 Алдар 90+7
червен картон - Мартин Георгиев (Славия) 33'

Локомотив София - Лудогорец - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 34, 0:2 Педро Нареси 53, 1:2 Анте Аралица 82
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив София) 29

в понеделник от 17:30 часа:
Септември - Хебър

от петък:
Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0

от събота:
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) - 2:1 (1:0)
голмайстори:  1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2

Берое - ЦСКА-София              - 0:2 (0:0)
голмайстори: Станислав Шопов 53, Йоанис Питас 73
червен картон: Лумбард Делова (ЦСКА-София) - 90+1 минута

Черно море - Спартак (Варна)    - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дани Мартин 43, 1:1 Феликс Щраус 72
червен картон: Деян Лозев (Спартак Варна) - 37-а минута


временно класиране:
 1. Лудогорец        24  19  4   1  49:11   61 точки
 2. Левски           24  16  3   5  48:21   51
 3. Черно море       24  13  7   4  35:16   46
 4. Ботев (Пд)       24  13  3   8  26:23   42
 5. Арда             24  11  7   6  30:28   40
 6. Берое            24  11  4   9  29:21   37
 7. Спартак (Вн)     24  10  6   8  29:31   36
 8. ЦСКА-София       24  10  6   8  34:24   36
 9. Славия           24   9  5  10  31:32   32  
10. ЦСКА 1948        24   6 10   8  27:33   28
11. Септември        23   8  3  12  21:31   27
13. Локомотив (Сф)   24   6  5  13  22:37   23
14. Крумовград       24   5  8  11  13:22   23
12. Локомотив (Пд)   24   6  5  13  25:35   23
15. Ботев (Вр)       24   3  5  16  17:47   14
16. Хебър            23   1  7  15  17:40   10

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.03.2025 19:35

Антон Велков: Днешната загуба е с вкус на победа

Старши треньорът на Локомотив София Антон Велков бе много въодушевен след мача с Лудогорец, въпреки че "железничарите" загубиха като домакини с 1:2. Те обаче играха още от 29-ата минута с човек по-малко след червения картон на Селсо Рапосо, а в края на мача бяха съвсем близо и до това да изравнят

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:17 на 09.03.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация