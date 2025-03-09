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Левски стигна до равенство и срещу Славия в добавеното време

Христо Бонински
Левски стигна до равенство и срещу Славия в добавеното време
Левски стигна до равенство и срещу Славия в добавеното време
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ЛФ)
София,  
09.03.2025 16:36
 (БТА)

Първенство на България по футбол, Срещи от 24-тия кръг на Първа лига:

Левски - Славия - 3:3 (1:2)
голмастори: 1:0 Евертон Бала 2, 1:1 Емил Мартинов 7, 1:2 Роберто Райчев 141 1:3 Жордан Варела 84, 2:3 Асими Фадига 90+3, 3:3 Алдар 90+7
червен картон - Мартин Георгиев (Славия) 33'

Ботев (Пловдив) - Арда - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 4, 1:1 Чинонсо Офор 84-дузпа

от 17:00 часа:
Локомотив (София) - Лудогорец

в понеделник от 17:30 часа:
Септември - Хебър

от събота:
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) - 2:1 (1:0)
голмайстори:  1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2

Берое - ЦСКА-София              - 0:2 (0:0)
голмайстори: Станислав Шопов 53, Йоанис Питас 73
Червен картон: Лумбард Делова (ЦСКА-София) - 90+1 минута

Черно море - Спартак (Варна)    - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дани Мартин 43, 1:1 Феликс Щраус 72
червен картон: Деян Лозев (Спартак Варна) - 37-а минута

от петък:
Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0


временно класиране:
 1. Лудогорец        23  18  4   1  47:10   58 точки
 2. Левски           24  16  3   5  47:21   51
 3. Черно море       24  13  7   4  35:16   46
 4. Ботев (Пд)       24  13  3   8  26:23   42
 5. Арда             24  11  7   6  30:28   40
 6. Берое            24  11  4   9  29:21   37
 7. Спартак (Вн)     24  10  6   8  29:31   36
 8. ЦСКА-София       24  10  6   8  34:24   36
 9. Славия           24  9   5  10  31:32   32  
10. ЦСКА 1948        24   6 10   8  27:33   28
11. Септември        23   8  3  12  21:31   27
12. Локомотив (Пд)   24   6  5  13  25:35   23
13. Локомотив (Сф)   23   6  5  12  21:35   23
14. Крумовград       24   5  8  11  13:22   23
15. Ботев (Вр)       24   3  5  16  17:47   14
16. Хебър            23   1  7  15  17:40   10

 

/ХБ/

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