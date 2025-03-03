Славия надигра Ботев Пловдив в зрелищен мач на стадион "Александър Шаламанов"

Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига:
Арда Кърджали - ЦСКА 1948 - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 11
червен картон: Емил Виячки (Арда) 58
Славия - Ботев Пловдив - 3:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Жордан Варела 3, 2:0 Владимир Николов 7, 2:1 Ивелин Попов 24, 2:2 Алекса Мараш 57, 3:2 Кристиян Стоянов 69
по-късно днес:
Лудогорец - Септември София
от събота:
ЦСКА - Левски - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 40, 2:0 Петко Панайотов 84, 2:1 Илиян Стефанов 90+6, 2:2 Алдаир 90+13
червени картони: Джеймс Ето'о (ЦСКА) 90+11, Фабио Лима (Левски) 90+11
Хебър Пазарджик - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Берк Бейхан 90+2
червен картон: Давид Канкола (Хебър) 56
от събота:
Спартак Варна - Берое - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 13, 0:2 Леандро Годой 31, 0:3 Леандро Годой 90
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Иванов 45+3
Крумовград - Локомотив София - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43
временно класиране:
1. Лудогорец 22 18 3 1 47:10 57 точки
2. Левски 23 16 2 5 45:18 50
3. Черно море 23 13 6 4 34:15 45
4. Ботев (Пд) 23 13 2 8 25:22 41
5. Арда 23 11 6 6 29:27 39
6. Берое 23 11 4 8 29:19 37
7. Спартак (Вн) 23 10 5 8 28:30 35
8. ЦСКА 23 9 6 8 32:24 33
9. Славия 23 9 4 10 28:29 31
10. Септември 22 8 2 12 21:31 26
11. ЦСКА 1948 23 5 10 8 25:32 25
12. Локомотив (Пд) 23 6 5 12 24:33 23
13. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23
14. Крумовград 23 5 7 11 13:22 22
15. Ботев (Вр) 23 3 4 16 17:47 13
16. Хебър 23 1 7 15 17:40 10
/МД/