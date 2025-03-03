Гол на Станислав Иванов донесе успеха на Арда над ЦСКА 1948

Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига: Арда Кърджали - ЦСКА 1948 - 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 11 червен картон: Емил Виячки (Арда) 58 по-късно днес: Славия - Ботев Пловдив Лудогорец - Септември София от събота: ЦСКА - Левски - 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 40, 2:0 Петко Панайотов 84, 2:1 Илиян Стефанов 90+6, 2:2 Алдаир 90+13 червени картони: Джеймс Ето'о (ЦСКА) 90+11, Фабио Лима (Левски) 90+11 Хебър Пазарджик - Черно море - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Берк Бейхан 90+2 червен картон: Давид Канкола (Хебър) 56 от събота: Спартак Варна - Берое - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Леандро Годой 13, 0:2 Леандро Годой 31, 0:3 Леандро Годой 90 Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Ивайло Иванов 45+3 Крумовград - Локомотив София - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43 временно класиране: 1. Лудогорец 22 18 3 1 47:10 57 точки 2. Левски 23 16 2 5 45:18 50 3. Черно море 23 13 6 4 34:15 45 4. Ботев (Пд) 22 13 2 7 23:19 41 5. Арда 23 11 6 6 29:27 39 6. Берое 23 11 4 8 29:19 37 7. Спартак (Вн) 23 10 5 8 28:30 35 8. ЦСКА 23 9 6 8 32:24 33 9. Славия 22 8 4 10 25:27 28 10. Септември 22 8 2 12 21:31 26 11. ЦСКА 1948 23 5 10 8 25:32 25 12. Локомотив (Пд) 23 6 5 12 24:33 23 13. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23 14. Крумовград 23 5 7 11 13:22 22 15. Ботев (Вр) 23 3 4 16 17:47 13 16. Хебър 23 1 7 15 17:40 10