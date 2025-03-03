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Гол на Станислав Иванов донесе успеха на Арда над ЦСКА 1948

Георги Крумов
Гол на Станислав Иванов донесе успеха на Арда над ЦСКА 1948
Гол на Станислав Иванов донесе успеха на Арда над ЦСКА 1948
БТА, Кърджали (20 май 2024) Отборите на Арда Кърджали и ФК ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в плейофен двубой от програмата на efbet Лига на стадион "Арена Арда".Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ЕВ)
София,  
03.03.2025 14:37
 (БТА) 
Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига:

Арда Кърджали - ЦСКА 1948           - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 11
червен картон: Емил Виячки (Арда) 58

по-късно днес:
Славия - Ботев Пловдив
Лудогорец - Септември София

от събота:
ЦСКА - Левски                       - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 40, 2:0 Петко Панайотов 84, 2:1 Илиян Стефанов 90+6, 2:2 Алдаир 90+13
червени картони: Джеймс Ето'о (ЦСКА) 90+11, Фабио Лима (Левски) 90+11

Хебър Пазарджик - Черно море        - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Берк Бейхан 90+2
червен картон: Давид Канкола (Хебър) 56

от събота:
Спартак Варна - Берое               - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 13, 0:2 Леандро Годой 31, 0:3 Леандро Годой 90

Локомотив Пловдив - Ботев Враца     - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Иванов 45+3

Крумовград - Локомотив София        - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  18  3   1  47:10   57 точки
 2. Левски           23  16  2   5  45:18   50
 3. Черно море       23  13  6   4  34:15   45
 4. Ботев (Пд)       22  13  2   7  23:19   41
 5. Арда             23  11  6   6  29:27   39
 6. Берое            23  11  4   8  29:19   37
 7. Спартак (Вн)     23  10  5   8  28:30   35
 8. ЦСКА             23   9  6   8  32:24   33
 9. Славия           22   8  4  10  25:27   28  
10. Септември        22   8  2  12  21:31   26
11. ЦСКА 1948        23   5 10   8  25:32   25  
12. Локомотив (Пд)   23   6  5  12  24:33   23
13. Локомотив (Сф)   23   6  5  12  21:35   23
14. Крумовград       23   5  7  11  13:22   22
15. Ботев (Вр)       23   3  4  16  17:47   13
16. Хебър            23   1  7  15  17:40   10

/ГК/

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