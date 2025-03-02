Всички носители на Купата на България по баскетбол за жени:

2025 Монтана 2003 Преслав Пешич 2024 Рилски спортист (Самоков) Маргарита Маринкова 2023 Берое (Стара Загора) Татяна Гатева 2022 Берое (Стара Загора) Татяна Гатева 2021 Берое (Стара Загора) Татяна Гатева 2020 Берое (Стара Загора) Татяна Гатева 2019 Монтана 2003 Стефан Михайлов 2018 Монтана 2003 Стефан Михайлов 2017 Хасково 2012 Елена Станкова 2016 Монтана 2003 Стефан Михайлов 2015 Нефтохимик 2010 (Бургас) Дечо Коешинов 2014 Монтана 2003 Николай Боруков 2013 Дунав 8806 (Русе) Георги Божков 2012 Дунав 8806 (Русе) Георги Божков 2011 Дунав 8806 (Русе) Георги Божков 2010 Дунав Еконт (Русе) Георги Божков 2009 Монтана 2003 Славко Димитров 2008 Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов 2007 ЦСКА (София) Георги Божков 2006 Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов 2005 Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов 2004 Лукойл Нефтохимик (Бургас) Славко Димитров 2003 Славия (София) Георги Божков 2002 Академик Тест (Пловдив) Леонид Ячменов 2001 Славия (София) Георги Божков 2000 БК Монтана Иван Лепичев 1999 Нефтохимик (Бургас) Бойчо Брънзов 1998 Монтана Славко Димитров 1997 Монтана Николай Боруков 1996 Марица (Пловдив) Тодор Ненов 1995 Фитинги (Монтана) Славко Димитров 1994 Септември (София) Елена Кафалиева 1993 Кремиковци (София) Станислав Бояджиев 1992 Кремиковци (София) Марин Николов 1991 Левски-Спартак (София) Иван Коконов 1990 Миньор (Перник) Иван Лепичев 1989 Левски-Спартак (София) Георги Димитров 1988 Миньор (Перник) Георги Чомаков 1987 Левски-Спартак (София) Нейчо Нейчев 1986 Левски-Спартак (София) Станислав Бояджиев 1985 Левски-Спартак (София) Станислав Бояджиев 1984 Славия (София) Асен Джонджуров 1983 Левски-Спартак (София) Станислав Бояджиев 1982 Левски-Спартак (София) Станислав Бояджиев 1981 Миньор (Перник) Любо Борисов 1980 Левски-Спартак (София) Станислав Бояджиев 1979 Миньор (Перник) Георги Чомаков 1978 Миньор (Перник) Георги Чомаков 1977 Левски-Спартак (София) Иван Топалов 1976 Левски-Спартак (София) Иван Топалов 1975 Академик (София) Кирил Семов 1974 Левски-Спартак (София) Иван Цончев 1973 Академик (София) Кирил Семов 1972 Левски-Спартак (София) Иван Цончев 1971 ЖСК Славия (София) Иван Коконов 1970 ЖСК Славия (София) Иван Коконов 1969 Левски-Спартак (София) Иван Цончев 1968 Локомотив (София) Иван Коконов 1967 Академик (София) Любомир Панов 1966 Славия (София) Димитър Митев 1965 Локомотив (София) Петър Симанов 1964 Пловдив Йордан Делев 1963 ВИФ (София) Драгомир Кирков 1962 ВИФ (София) Веселин Темков 1960 Академик (София) Любомир Дървов 1957 Академик (София) Цветан Желязков 1956 Славия (София) Димитър Митев 1955 Славия (София) Димитър Митев 1954 Локомотив (София) Петър Симанов 1953 Славия (София) Димитър Митев 1952 Славия (София) Димитър Митев 1951 Локомотив (София) Данаил Мурдеров