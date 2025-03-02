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Всички носители на Купата на България по баскетбол за жени

Ива Кръстева
Всички носители на Купата на България по баскетбол за жени
Всички носители на Купата на България по баскетбол за жени
снимка: кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Монтана,  
02.03.2025 20:44
 (БТА)

Всички носители на Купата на България по баскетбол за жени:

2025     Монтана 2003               Преслав Пешич
2024     Рилски спортист (Самоков)  Маргарита Маринкова
2023     Берое (Стара Загора)       Татяна Гатева
2022     Берое (Стара Загора)       Татяна Гатева
2021     Берое (Стара Загора)       Татяна Гатева
2020     Берое (Стара Загора)       Татяна Гатева
2019     Монтана 2003               Стефан Михайлов
2018     Монтана 2003               Стефан Михайлов
2017     Хасково 2012               Елена Станкова
2016     Монтана 2003               Стефан Михайлов
2015     Нефтохимик 2010 (Бургас)   Дечо Коешинов
2014     Монтана 2003               Николай Боруков
2013     Дунав 8806 (Русе)          Георги Божков 
2012     Дунав 8806 (Русе)          Георги Божков 
2011     Дунав 8806 (Русе)          Георги Божков
2010     Дунав Еконт (Русе)         Георги Божков 
2009     Монтана 2003               Славко Димитров
2008     Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов
2007     ЦСКА (София)               Георги Божков
2006     Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов
2005     Лукойл Нефтохимик (Бургас) Петко Маринов
2004     Лукойл Нефтохимик (Бургас) Славко Димитров
2003     Славия (София)             Георги Божков
2002     Академик Тест (Пловдив)    Леонид Ячменов
2001     Славия (София)             Георги Божков
2000     БК Монтана                 Иван Лепичев
1999     Нефтохимик (Бургас)        Бойчо Брънзов
1998     Монтана                    Славко Димитров
1997     Монтана                    Николай Боруков
1996     Марица (Пловдив)           Тодор Ненов
1995     Фитинги (Монтана)          Славко Димитров
1994     Септември (София)          Елена Кафалиева
1993     Кремиковци (София)         Станислав Бояджиев
1992     Кремиковци (София)         Марин Николов
1991     Левски-Спартак (София)     Иван Коконов
1990     Миньор (Перник)            Иван Лепичев
1989     Левски-Спартак (София)     Георги Димитров
1988     Миньор (Перник)            Георги Чомаков
1987     Левски-Спартак (София)     Нейчо Нейчев
1986     Левски-Спартак (София)     Станислав Бояджиев
1985     Левски-Спартак (София)     Станислав Бояджиев
1984     Славия (София)             Асен Джонджуров
1983     Левски-Спартак (София)     Станислав Бояджиев
1982     Левски-Спартак (София)     Станислав Бояджиев
1981     Миньор (Перник)            Любо Борисов
1980     Левски-Спартак (София)     Станислав Бояджиев
1979     Миньор (Перник)            Георги Чомаков
1978     Миньор (Перник)            Георги Чомаков
1977     Левски-Спартак (София)     Иван Топалов
1976     Левски-Спартак (София)     Иван Топалов
1975     Академик (София)           Кирил Семов
1974     Левски-Спартак (София)     Иван Цончев
1973     Академик (София)           Кирил Семов
1972     Левски-Спартак (София)     Иван Цончев
1971     ЖСК Славия (София)         Иван Коконов
1970     ЖСК Славия (София)         Иван Коконов
1969     Левски-Спартак (София)     Иван Цончев
1968     Локомотив (София)          Иван Коконов
1967     Академик (София)           Любомир Панов
1966     Славия (София)             Димитър Митев
1965     Локомотив (София)          Петър Симанов
1964     Пловдив                    Йордан Делев
1963     ВИФ (София)                Драгомир Кирков
1962     ВИФ (София)                Веселин Темков
1960     Академик (София)           Любомир Дървов
1957     Академик (София)           Цветан Желязков
1956     Славия (София)             Димитър Митев
1955     Славия (София)             Димитър Митев
1954     Локомотив (София)          Петър Симанов
1953     Славия (София)             Димитър Митев
1952     Славия (София)             Димитър Митев
1951     Локомотив (София)          Данаил Мурдеров

/ИК/

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