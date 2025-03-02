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Черно море надигра Хебър като гост в Първа лига

Мирослав Димитров
Черно море надигра Хебър като гост в Първа лига
Черно море надигра Хебър като гост в Първа лига
Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
София,  
02.03.2025 19:12
 (БТА) 
Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига:

ЦСКА - Левски                       - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йоанис Питас 40, 2:0 Петко Панайотов 84, 2:1 Илиян Стефанов 90+6, 2:2 Алдаир 90+13
червени картони: Джеймс Ето'о (ЦСКА) 90+11, Фабио Лима (Левски) 90+11

Хебър Пазарджик - Черно море        - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Берк Бейхан 90+2
червен картон: Давид Канкола (Хебър) 56

от събота:
Спартак Варна - Берое               - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 13, 0:2 Леандро Годой 31, 0:3 Леандро Годой 90

Локомотив Пловдив - Ботев Враца     - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Иванов 45+3

Крумовград - Локомотив София        - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43

в понеделник:
Арда Кърджали - ЦСКА 1948
Славия - Ботев Пловдив
Лудогорец - Септември София

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  18  3   1  47:10   57 точки
 2. Левски           23  16  2   5  45:18   50
 3. Черно море       23  13  6   4  34:15   45
 4. Ботев (Пд)       22  13  2   7  23:19   41
 5. Берое            23  11  4   8  29:19   37
 6. Арда             22  10  6   6  28:27   36
 7. Спартак (Вн)     23  10  5   8  28:30   35
 8. ЦСКА             23   9  6   8  32:24   33
 9. Славия           22   8  4  10  25:27   28  
10. Септември        22   8  2  12  21:31   26
11. ЦСКА 1948        22   5 10   7  25:31   25  
12. Локомотив (Пд)   23   6  5  12  24:33   23
13. Локомотив (Сф)   23   6  5  12  21:35   23
14. Крумовград       23   5  7  11  13:22   22
15. Ботев (Вр)       23   3  4  16  17:47   13
16. Хебър            23   1  7  15  17:40   10

/МД/

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