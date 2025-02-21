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Локомотив (Пловдив) се подсили с полузащитник от португалския Спортинг (Лисабон)

Димитър Петков
Локомотив (Пловдив) се подсили с полузащитник от португалския Спортинг (Лисабон)
Локомотив (Пловдив) се подсили с полузащитник от португалския Спортинг (Лисабон)
Снимка: Официален сайт на Локомотив (Пловдив)
Пловдив,  
21.02.2025 11:06
 (БТА)

Локомотив Пловдив осъществи още един входящ трансфер, информираха от футболния клуб. "Железничарите" се подсилиха с полузащитника Диого Филипе Пашеко Абреу.

Халфът е седмото ново попълнение на „черно-белите“ за тази зима. Той е с контракт за година и половина.

Диого Абреу е роден на 4 януари 2003 година в Португалия. Юноша е на местния Порто. Впоследствие преминава в Спортинг (Лисабон), където играе основно за дублиращия отбор на "лъвовете".

Има над 30 мача при различните юношески гарнитури на Португалия – U15, U16, U17, U18, U19 и U20.

От Локомотив пожелаха успех на Диого с екипа на "черно-белите".

/КМ/

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