Ивайло Ненков ще ръководи мача от 23-ия кръг на Втора лига между Струмска слава (Радомир) и Етър (В. Търново)

site.btaИвайло Ненков ще ръководи мача от 23-ия кръг на Втора лига между Струмска слава (Радомир) и Етър (В. Търново)
Първенство на България по футбол - съдийски назначения 23-ти кръг Втора лига
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Етър ВТ
ГС: Ивайло Красимиров Ненков, АС1: Димитър Валентинов Мекушин, АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Борисов Трифонов
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
Миньор - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб, АС1: Георги Димчев Великов, АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Драган Кирилов Стойков
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II
ГС: Борис Борисов Попов, АС1: Владимир Тодоров Ташков, АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Асен Йорданов Николов
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Дунав Русе
ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Никифор Деянов Велков, АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стефан Спасов Иванов
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Несебър - ПФК Добруджа 1919
ГС: Денислав Йорданов Сталев, АС1: Цветан Гошов Горанов, АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Стоян Христов Денев
22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Спартак Пл - Спортист (Своге)
ГС: Антонио Тодоров Антов, АС1: Ангел Бориславов Станчев, АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Вихрен Веселинов Манев
23 февруари 2025 г., неделя, 14:15 ч.
ОФК Беласица - ФК Марек 1915
ГС: Димитър Цолов Буров, АС1: Драгомир Руменов Милев, АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Димитър Божидаров Стоилов
23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.
Ботев Пд II - ПФК Пирин (Благоевград)
ГС: Станимир Георгиев Тодоров, АС1: Михаел Николаев Денчев, АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец II - ФК Ловеч
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев, АС1: Светослав Станимиров Стойчев, АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Борис Димитров Борисов
23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК ЦСКА-София II - Фратрия (Варна)
ГС: Светослав Иванов Лазаров, АС1: Иван Стоянов Копчев, АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Георги Владимиров Игнатов
/АВ/
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