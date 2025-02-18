Ивайло Ненков ще ръководи мача от 23-ия кръг на Втора лига между Струмска слава (Радомир) и Етър (В. Търново)

Първенство на България по футбол - съдийски назначения 23-ти кръг Втора лига

22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Етър ВТ

ГС: Ивайло Красимиров Ненков, АС1: Димитър Валентинов Мекушин, АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Цветан Борисов Трифонов



22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

Миньор - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб, АС1: Георги Димчев Великов, АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Драган Кирилов Стойков



22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II

ГС: Борис Борисов Попов, АС1: Владимир Тодоров Ташков, АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Асен Йорданов Николов



22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Дунав Русе

ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Никифор Деянов Велков, АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Стефан Спасов Иванов



22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК Несебър - ПФК Добруджа 1919

ГС: Денислав Йорданов Сталев, АС1: Цветан Гошов Горанов, АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Стоян Христов Денев



22 февруари 2025 г., събота, 14:30 ч.

ОФК Спартак Пл - Спортист (Своге)

ГС: Антонио Тодоров Антов, АС1: Ангел Бориславов Станчев, АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Вихрен Веселинов Манев



23 февруари 2025 г., неделя, 14:15 ч.

ОФК Беласица - ФК Марек 1915

ГС: Димитър Цолов Буров, АС1: Драгомир Руменов Милев, АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Димитър Божидаров Стоилов



23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

Ботев Пд II - ПФК Пирин (Благоевград)

ГС: Станимир Георгиев Тодоров, АС1: Михаел Николаев Денчев, АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Донка Динчева Желева-Терзиева



23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Лудогорец II - ФК Ловеч

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев, АС1: Светослав Станимиров Стойчев, АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Борис Димитров Борисов



23 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК ЦСКА-София II - Фратрия (Варна)

ГС: Светослав Иванов Лазаров, АС1: Иван Стоянов Копчев, АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Георги Владимиров Игнатов