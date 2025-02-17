Славия и ЦСКА 1948 завършиха наравно в среща от Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София) 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Асен Георгиев 27-автогол, 1:1 Ертан Томбак 73-автогол
от неделя:
ЦСКА - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джейсън Локило 9, 2:0 Мика Пинто 63
Локомотив (Пловдив) - Септември (София) 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Борислав Рупанов 60-дузпа
червен картон: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора) 2:1 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Кайо Видал 47, 2:0 Кайо Видал 70, 2:1 Алберто Салидо 84
червен картон: Франко Рамос (Берое) - 90+2 минута
пропусната дузпа: Оливие Вердон (Лудогорец) - 38-а минута
от събота:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) 1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21,
0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55
Крумовград - Черно море (Варна) 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)
От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45
временно класиране:
1. Лудогорец 21 18 2 1 46:9 56
2. Левски 21 15 1 5 41:16 46
3. Ботев (Пд) 21 13 2 6 23:16 41
4. Черно море 21 12 5 4 32:14 41
5. Спартак (Вн) 21 10 5 6 28:25 35
6. Арда 21 10 5 6 27:26 35
7. Берое 21 9 4 8 24:18 31
8. ЦСКА 21 8 5 8 27:22 29
9. Славия 21 8 3 10 24:26 27
10. Септември 21 7 2 12 20:31 23
11. ЦСКА 1948 21 4 10 7 24:31 22
12. Крумовград 21 5 7 9 13:20 22
13. Локомотив (Сф) 21 5 5 11 19:34 20
14. Локомотив (Пд) 21 4 5 12 22:33 17
15. Ботев (Вр) 21 3 4 16 17:45 13
16. Хебър 21 1 7 13 16:37 10
/МД/