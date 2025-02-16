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Ботев II (Пловдив) и Струмска слава не излъчиха победител в среща от 22-ия кръг на Втора футболна лига

Атанас Василев
Ботев II (Пловдив) и Струмска слава не излъчиха победител в среща от 22-ия кръг на Втора футболна лига
Ботев II (Пловдив) и Струмска слава не излъчиха победител в среща от 22-ия кръг на Втора футболна лига
снимка: официална фейсбук-страница на Ботев (Пловдив)
Пловдив,  
16.02.2025 16:28
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 22 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
Ботев II (Пд) - Струмска слава (Радомир)    2:2 (1:1)

от събота:
Пирин (Блгр) - Фратрия (Варна)              0:0

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл          1:0 (0:0)
Голмайстор: Румен Руменов 70 

ФК Ловеч - ОФК Несебър                      2:2

Локомотив Горна Оряховица - ОФК Янтра 2019 (Габрово) 2:0 (0:0)

Етър ВТ - ОФК Беласица                      4:0 (2:0)
Голмайстори: Шериф Осман 14, Радослав Найденов 27, Леон Клоден 52, Преслав Йорданов 90+1 - дузпа

17 февруари 2025 г., понеделник, 14:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ПФК ЦСКА-София II 
ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец II (Разград)
 
18 февруари 2025 г., вторник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921

от петък:
Марек 1915 - Миньор (Перник) - 3:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Дейвид Джоров 54, 1:1 Христо Каймакански 57-дузпа, 
1:2 Божидар Чуканов 59, 2:2 Илия Димитров 62, 3:2 Илия Димитров 75


    Класиране: 
1. Добруджа 1919 (Добрич)   22 14 6 2  43:10  48 точки
2. Пирин (Благоевград)      22 13 8 1  35:19  47
3. Монтана                  21 13 6 2  28:8   45
4. Марек 1915 (Дупница)     22 11 8 3  32:18  41
5. Етър (Велико Търново)    22 10 5 7  37:29  35
6. Беласица (Петрич)        22 10 4 8  27:24  34
7. Дунав (Русе)             21  9 7 5  31:25  34
8. Янтра 2019 (Габрово)     22  9 6 7  29:22  33
9. Спартак (Плевен)         22  9 5 8  23:28  32
10. Лудогорец II (Разград)  21  9 4 8  35:29  31
11. ЦСКА-София II           21  8 6 7  26:21  30 
12. Локомотив (Г. Оряховица)22  8 4 10 21:24  28
13. Миньор (Перник)         22  7 6 9  18:23  27 
14. ЦСКА 1948 II (София)    21  8 3 10 32:32  27
15. Фратрия (Варна)         22  7 6 9  19:24  27
16. Ловеч                   22  5 5 12 13:21  20 
17. Ботев II (Пловдив)      22  4 3 15 16:41  15
18. Струмска слава (Радомир)22  2 8 12 14:37  14
19. Несебър                 22  2 8 12 16:42  14
20. Спортист (Своге)        21  2 6 13 10:28  12

/АВ/

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