Ботев II (Пловдив) и Струмска слава не излъчиха победител в среща от 22-ия кръг на Втора футболна лига

Първенство на България по футбол, срещи от 22 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025 Ботев II (Пд) - Струмска слава (Радомир) 2:2 (1:1) от събота: Пирин (Блгр) - Фратрия (Варна) 0:0 ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл 1:0 (0:0) Голмайстор: Румен Руменов 70 ФК Ловеч - ОФК Несебър 2:2 Локомотив Горна Оряховица - ОФК Янтра 2019 (Габрово) 2:0 (0:0) Етър ВТ - ОФК Беласица 4:0 (2:0) Голмайстори: Шериф Осман 14, Радослав Найденов 27, Леон Клоден 52, Преслав Йорданов 90+1 - дузпа 17 февруари 2025 г., понеделник, 14:00 ч. Спортист 2009 (Своге) - ПФК ЦСКА-София II ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец II (Разград) 18 февруари 2025 г., вторник, 14:00 ч. ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921 от петък: Марек 1915 - Миньор (Перник) - 3:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Дейвид Джоров 54, 1:1 Христо Каймакански 57-дузпа, 1:2 Божидар Чуканов 59, 2:2 Илия Димитров 62, 3:2 Илия Димитров 75 Класиране: 1. Добруджа 1919 (Добрич) 22 14 6 2 43:10 48 точки 2. Пирин (Благоевград) 22 13 8 1 35:19 47 3. Монтана 21 13 6 2 28:8 45 4. Марек 1915 (Дупница) 22 11 8 3 32:18 41 5. Етър (Велико Търново) 22 10 5 7 37:29 35 6. Беласица (Петрич) 22 10 4 8 27:24 34 7. Дунав (Русе) 21 9 7 5 31:25 34 8. Янтра 2019 (Габрово) 22 9 6 7 29:22 33 9. Спартак (Плевен) 22 9 5 8 23:28 32 10. Лудогорец II (Разград) 21 9 4 8 35:29 31 11. ЦСКА-София II 21 8 6 7 26:21 30 12. Локомотив (Г. Оряховица)22 8 4 10 21:24 28 13. Миньор (Перник) 22 7 6 9 18:23 27 14. ЦСКА 1948 II (София) 21 8 3 10 32:32 27 15. Фратрия (Варна) 22 7 6 9 19:24 27 16. Ловеч 22 5 5 12 13:21 20 17. Ботев II (Пловдив) 22 4 3 15 16:41 15 18. Струмска слава (Радомир)22 2 8 12 14:37 14 19. Несебър 22 2 8 12 16:42 14 20. Спортист (Своге) 21 2 6 13 10:28 12