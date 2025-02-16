Подробно търсене

Септември измъкна три точки при гостуването си на Локомотив Пловдив

Боян Денчев
Септември измъкна три точки при гостуването си на Локомотив Пловдив
Септември измъкна три точки при гостуването си на Локомотив Пловдив
снимка: БТА
Пловдив,  
16.02.2025 14:42
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:


Локомотив (Пловдив) - Септември (София)	0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Борислав Рупанов 60-дузпа
червен картон: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив)

По-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)

в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
от събота:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)        1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)         1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55

Крумовград - Черно море (Варна)                1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)


От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929        0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45

    временно класиране:
 1. Лудогорец        20  17  2   1   44:8    53
 2. Левски           21  15  1   5   41:16   46
 3. Ботев (Пд)       21  13  2   6   23:16   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Спартак (Вн)     21  10  5   6   28:25   35
 6. Арда             20  10  5   5   27:24   35
 7. Берое            20  9   4   7   23:16   31
 8. Славия           20  8   2   10  23:25   26
 9. ЦСКА             20  7   5   8   25:22   26
10. Септември        21  7   2   12  20:31   23
11. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
12. ЦСКА 1948        20  4   9   7   23:30   21
14. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
13. Локомотив (Пд)   21  4   5   12  22:33   17
15. Ботев (Вр)       21  3   4   16  17:45   13
16. Хебър            21  1   7   13  16:37   10

/БД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:22 на 16.02.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация