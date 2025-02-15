Левски надви Хебър като гост в мач от българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) 1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55
Крумовград - Черно море (Варна) 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)
в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)
в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45
временно класиране:
1. Лудогорец 20 17 2 1 44:8 53
2. Левски 21 15 1 5 41:16 46
3. Ботев (Пд) 21 13 2 6 23:16 41
4. Черно море 21 12 5 4 32:14 41
5. Спартак (Вн) 21 10 5 6 28:25 35
6. Арда 20 10 5 5 27:24 35
7. Берое 20 9 4 7 23:16 31
8. Славия 20 8 2 10 23:25 26
9. ЦСКА 20 7 5 8 25:22 26
10. Крумовград 21 5 7 9 13:20 22
11. ЦСКА 1948 20 4 9 7 23:30 21
12. Септември 20 6 2 12 19:31 20
14. Локомотив (Сф) 21 5 5 11 19:34 20
13. Локомотив (Пд) 20 4 5 11 22:32 17
15. Ботев (Вр) 21 3 4 16 17:45 13
16. Хебър 21 1 7 13 16:37 10
/АВ/