Подробно търсене

Левски надви Хебър като гост в мач от българското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Левски надви Хебър като гост в мач от българското първенство по футбол
Левски надви Хебър като гост в мач от българското първенство по футбол
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ), архив
Пазарджик,  
15.02.2025 19:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:

Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)        1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)         1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55

Крумовград - Черно море (Варна)                1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)

в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929        0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45

    временно класиране:
 1. Лудогорец        20  17  2   1   44:8    53
 2. Левски           21  15  1   5   41:16   46
 3. Ботев (Пд)       21  13  2   6   23:16   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Спартак (Вн)     21  10  5   6   28:25   35
 6. Арда             20  10  5   5   27:24   35
 7. Берое            20  9   4   7   23:16   31
 8. Славия           20  8   2   10  23:25   26
 9. ЦСКА             20  7   5   8   25:22   26
10. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
11. ЦСКА 1948        20  4   9   7   23:30   21
12. Септември        20  6   2   12  19:31   20
14. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
13. Локомотив (Пд)   20  4   5   11  22:32   17
15. Ботев (Вр)       21  3   4   16  17:45   13
16. Хебър            21  1   7   13  16:37   10

/АВ/

Свързани новини

15.02.2025 19:50

Левски спечели заслужено, каза треньорът на Хебър Бруно Акрапович

Левски спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът на Хебър (Пазарджик) Бруно Акрапович след поражението с 1:4 в мач от българското първенство по футбол. Евертон Бала вкара два гола, включително първия от далечно разстояние, а Джавад Ел
15.02.2025 19:47

Най-важни срещу Хебър бяха трите точки, заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес

Левски преследваше задължителни три точки срещу Хебър и старши треньорът Хулио Веласкес е доволен от начина, по който неговите футболисти стигнаха до тях. Това заяви испанецът след победата с 4:1 срещу Хебър в двубой от българското първенство по
15.02.2025 19:29

Евертон Бала и Джавад Ел Джемили изведоха Левски до изразителна победа срещу Хебър в Пазарджик

Първенство на България по футбол, мач от 21-ия кръг на efbet Лига между Хебър (Пазарджик) и Левски: Хебър - Левски - 1:4 (0:2) голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:03 на 15.02.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация