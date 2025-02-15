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Спартак (Варна) записа минимална победа над Ботев (Пловдив) като домакин

Ивайло Георгиев
Спартак (Варна) записа минимална победа над Ботев (Пловдив) като домакин
Спартак (Варна) записа минимална победа над Ботев (Пловдив) като домакин
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (АК)
Варна,  
15.02.2025 16:52
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)      1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55

Крумовград - Черно море (Варна)             1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)

по-късно днес: 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)

в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929        0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45

    временно класиране:
 1. Лудогорец        20  17  2   1   44:8    53
 2. Левски           20  14  1   5   37:15   43
 3. Ботев (Пд)       21  13  2   6   23:16   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Спартак (Вн)     21  10  5   6   28:25   35
 6. Арда             20  10  5   5   27:24   35
 7. Берое            20  9   4   7   23:16   31
 8. Славия           20  8   2   10  23:25   26
 9. ЦСКА             20  7   5   8   25:22   26
10. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
11. ЦСКА 1948        20  4   9   7   23:30   21
12. Септември        20  6   2   12  19:31   20
14. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
13. Локомотив (Пд)   20  4   5   11  22:32   17
15. Ботев (Вр)       21  3   4   16  17:45   13
16. Хебър            20  1   7   12  15:33   10

/АВ/

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15.02.2025 16:59

Спартак 1918 Варна победи Ботев Пловдив и излезе на пето място във временното класиране

Среща от 21-ия кръг на efbet Лигата: Спартак 1918 Варна – Ботев Пловдив 1:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Ромееш Ивей (55-ата мин.); Стадион „Спартак“; Зрители - 1000; Съдия – Георги Давидов; Жълти картони: Бернардо Коуто, Деян Лозев, Виктор Митев (Спартак

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Към 17:59 на 15.02.2025 Новините от днес

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