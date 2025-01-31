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Олимпиакос (Гърция) и Глазгоу Рейнджърс взеха последните две места за директно класиране на осминафинал в Лига Европа

Атанас Василев
Олимпиакос (Гърция) и Глазгоу Рейнджърс взеха последните две места за директно класиране на осминафинал в Лига Европа
Олимпиакос (Гърция) и Глазгоу Рейнджърс взеха последните две места за директно класиране на осминафинал в Лига Европа
Футболистите на Глазгоу Рейнджърс празнуват с феновете си класирането на осминафинал в Лига Европа. Снимка: AP Photo/Scott Heppell
София,  
31.01.2025 00:16
 (БТА) 
Турнир на УЕФА Лига Европа, срещи от 8-ия последен кръг в груповата фаза:
Рома (Италия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия)              2:0
Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция)                   2:1
Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)   2:1
Тотнъм (Англия) - Елфсборг (Швеция)                         3:0
Славия (Прага, Чехия) - Малмьо (Швеция)                     2:2  
Реал Сосиедад (Испания) - ПАОК (Солун)                      2:0
Брага (Португалия) - Лацио (Италия)                         1:0
Олимпиакос (Гърция) - Карабах (Азербайджан)                 3:0
Олимпик Лион (Франция) - Лудогорец (България)               1:1
Макаби Тел Авив (Израел) - Порто (Португалия)               0:1
Ференцварош (Унгария) - АЗ Алкмаар (Нидерландия)            4:3
Динамо Киев (Украйна) - РФС Рига (Латвия)                   1:0
Мидтиланд (Дания) - Фенербахче (Турция)                     2:2
Атлетик Билбао (Испания) - Виктория Пилзен (Чехия)          3:1
Ница (Франция) - Будьо Глимт (Норвегия)                     1:1
Андерлехт (Белгия) - Хофенхайм (Германия)                   3:4
Твенте (Нидерландия) - Бешикташ (Турция)                    1:0
ФКСБ (Румъния) - Манчестър Юнайтед (Англия)                 0:2

Крайно класиране:
1.    Лацио          - 19 точки
2.    Атлетик Билбао - 19
3.    Манчестър Юнайтед - 18
4.    Тотнъм          - 17
5.    Айнтрахт Франкфурт - 16
6.    Олимпик (Лион)   - 15
7.    Олимпиакос (Гърция) - 15
8.    Глазгоу Рейнджърс - 14
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9.    Будьо Глимт (Норвегия) - 14
10.   Андерлехт (Белгия) - 14
11.   ФКСБ (Румъния) - 14
12.   Аякс (Амстердам) - 13
13.   Реал Сосиедад (Испания) - 13
14.   Галатасарай (Турция) - 13
15.   Рома (Италия) - 12
16.   Виктория (Пилзен) - 12
17.   Ференцварош (Унгария) - 12
18.   Порто (Португалия) - 11
19.   АЗ Алкмаар - 11
20.   Мидтиланд (Дания) - 11
21.   Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - 11
22.   ПАОК (Солун) - 10
23.   Твенте (Нидерландия) - 10
24.   Фенербахче (Турция) - 10
---------------------------------
25.   Брага (Португалия) - 10
26.   Елфсборг (Швеция) - 10
27.   Хофенхайм (Германия) - 9
28.   Бешикташ (Турция) - 9
29.   Макаби (Тел Авив) - 6
30.   Славия (Прага) - 5
31.   Малмьо (Швеция) - 5
32.   РФС Рига (Латвия) - 5
33.   Лудогорец (България) - 4
34.   Динамо (Киев, Украйна) - 4
35.   Ница (Франция) - 3
36.   Карабах (Азербайджан) - 3

Първите осем отбора в крайното класиране продължават на осминафиналите. Отборите от 9-о до 24-о място ще се включат в плейофния кръг за място на осминафиналите. Класиралите се след 25-ото място отпадат.

/АВ/

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