Олимпиакос (Гърция) и Глазгоу Рейнджърс взеха последните две места за директно класиране на осминафинал в Лига Европа

Турнир на УЕФА Лига Европа, срещи от 8-ия последен кръг в груповата фаза: Рома (Италия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 2:0 Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) 2:1 Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 2:1 Тотнъм (Англия) - Елфсборг (Швеция) 3:0 Славия (Прага, Чехия) - Малмьо (Швеция) 2:2 Реал Сосиедад (Испания) - ПАОК (Солун) 2:0 Брага (Португалия) - Лацио (Италия) 1:0 Олимпиакос (Гърция) - Карабах (Азербайджан) 3:0 Олимпик Лион (Франция) - Лудогорец (България) 1:1 Макаби Тел Авив (Израел) - Порто (Португалия) 0:1 Ференцварош (Унгария) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) 4:3 Динамо Киев (Украйна) - РФС Рига (Латвия) 1:0 Мидтиланд (Дания) - Фенербахче (Турция) 2:2 Атлетик Билбао (Испания) - Виктория Пилзен (Чехия) 3:1 Ница (Франция) - Будьо Глимт (Норвегия) 1:1 Андерлехт (Белгия) - Хофенхайм (Германия) 3:4 Твенте (Нидерландия) - Бешикташ (Турция) 1:0 ФКСБ (Румъния) - Манчестър Юнайтед (Англия) 0:2 Крайно класиране: 1. Лацио - 19 точки 2. Атлетик Билбао - 19 3. Манчестър Юнайтед - 18 4. Тотнъм - 17 5. Айнтрахт Франкфурт - 16 6. Олимпик (Лион) - 15 7. Олимпиакос (Гърция) - 15 8. Глазгоу Рейнджърс - 14 -------------------------------- 9. Будьо Глимт (Норвегия) - 14 10. Андерлехт (Белгия) - 14 11. ФКСБ (Румъния) - 14 12. Аякс (Амстердам) - 13 13. Реал Сосиедад (Испания) - 13 14. Галатасарай (Турция) - 13 15. Рома (Италия) - 12 16. Виктория (Пилзен) - 12 17. Ференцварош (Унгария) - 12 18. Порто (Португалия) - 11 19. АЗ Алкмаар - 11 20. Мидтиланд (Дания) - 11 21. Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - 11 22. ПАОК (Солун) - 10 23. Твенте (Нидерландия) - 10 24. Фенербахче (Турция) - 10 --------------------------------- 25. Брага (Португалия) - 10 26. Елфсборг (Швеция) - 10 27. Хофенхайм (Германия) - 9 28. Бешикташ (Турция) - 9 29. Макаби (Тел Авив) - 6 30. Славия (Прага) - 5 31. Малмьо (Швеция) - 5 32. РФС Рига (Латвия) - 5 33. Лудогорец (България) - 4 34. Динамо (Киев, Украйна) - 4 35. Ница (Франция) - 3 36. Карабах (Азербайджан) - 3

Първите осем отбора в крайното класиране продължават на осминафиналите. Отборите от 9-о до 24-о място ще се включат в плейофния кръг за място на осминафиналите. Класиралите се след 25-ото място отпадат.