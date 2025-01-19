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Сент Етиен и Нант не излъчиха победител в мач от Лига 1

Христо Бонински
Сент Етиен и Нант не излъчиха победител в мач от Лига 1
Сент Етиен и Нант не излъчиха победител в мач от Лига 1
Снимка: AP Photo/Michel Euler
Сент Етиен,  
19.01.2025 18:19
 (БТА)

Сент Етиен и Нант завършиха 1:1 в ранния неделен мач от френската Лига 1. "Канарчетата" дълго време се виждаха победители в двубой, след като нигериецът Моузес Саймън им даде преднина още след четвърт час игра. Четвърт час преди края Матис Аблин отправи опасен удар за Нант, който обаче бе спрян от вратаря Готие Ларсаньор.

Огюстин Боаки изравни за Сент Етиен три минути преди края на редовното време. Така Нант продължава серията си без победа вече в 8 мача за първенство. Тимът е на 15-о място в класирането със 17 точки. Точно толкова има и Сент Етиен, който обаче е с по-лоша голова разлика е и е с една позиция по-надолу в подреждането. 

Срещи от 18-ия кръг на футболното първенство на Франция:


Сент Етиен – Нант   1:1

по-късно днес:
Реймс – Льо Авър
Анже – Оксер
Олимпик Марсилия – Страсбург

от събота:
Ланс – Пари Сен Жермен 1:2
Рен – Брест            1:2
Олимпик Лион - Тулуза  0:0

от петък:
Монпелие – Монако   2:1
Лил - Ница          2:1

  временно класиране:
 1. Пари Сен Жермен  18 14  4  0  48:16  46 точки
 2. Олимпик Марсилия 17 11  3  3  39:20  36
 3. Лил              18  8  8  2  28:17  32
 4. Mонако           18  9  4  5  29:20  31
 5. Ница             18  8  6  4  36:25  30
 6. Олимпик Лион     18  8  5  5  29:22  29
 7. Ланс             18  7  6  5  22:18  27
 8. Tулуза           18  7  4  7  19:19  25
 9. Брест            18  8  1  9  28:31  25
10. Страсбург        17  6  5  6  30:29  23
11. Оксер            17  6  4  7  24:26  22
12. Реймс            17  5  5  7  23:25  20
13. Aнже             17  5  4  8  19:27  19
14. Рен              18  5  2  11 24:27  17
15. Нант             18  3  8  7  21:28  17
16. Сент Етиен       18  5  2  11 17:38  17
17. Льо Авър         17  4  0  13 13:36  12
18. Moнпелие         18  3  3  12 18:43  11

/ХБ/

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