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Вашингтон победи Анахайм и оглави класирането в Националната хокейна лига

Димитър Вельов
Вашингтон победи Анахайм и оглави класирането в Националната хокейна лига
Вашингтон победи Анахайм и оглави класирането в Националната хокейна лига
Снимка: AP/Nick Wass
Ню Йорк,  
15.01.2025 09:47
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада:

Бостън - Тампа Бей           - 6:2
Кълъмбъс - Филаделфия        - 3:2 след дузпи
Детройт - Сан Хосе           - 3:6
Питсбърг - Сиатъл            - 2:4
Торонто - Далас              - 1:4
Вашингтон - Анахайм          - 3:0
Ню Джърси - Флорида          - 1:2 след дузпи
Ню Йорк Айлъндърс - Отава    - 0:2
Нешвил - Вегас               - 5:3
Сейнт Луис - Калгари         - 2:1
Уинипег - Ванкувър           - 6:1 
Колорадо - Ню Йорк Рейнджърс - 3:2 след продължение 
Юта - Монреал                - 3:5

Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Торонто 56 точки, Флорида 55, Тампа Бей 49
Столична дивизия: Вашингтон 63, Ню Джърси 57, Каролина 55

Западна конференция:
Централна дивизия: Уинипег 63, Минесота 58, Далас 57
Тихоокеанска дивизия: Вегас 61, Едмънтън 57, Лос Анджелис 53

/ДВ/

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