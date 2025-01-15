Вашингтон победи Анахайм и оглави класирането в Националната хокейна лига

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада:

Бостън - Тампа Бей - 6:2 Кълъмбъс - Филаделфия - 3:2 след дузпи Детройт - Сан Хосе - 3:6 Питсбърг - Сиатъл - 2:4 Торонто - Далас - 1:4 Вашингтон - Анахайм - 3:0 Ню Джърси - Флорида - 1:2 след дузпи Ню Йорк Айлъндърс - Отава - 0:2 Нешвил - Вегас - 5:3 Сейнт Луис - Калгари - 2:1 Уинипег - Ванкувър - 6:1

Колорадо - Ню Йорк Рейнджърс - 3:2 след продължение

Юта - Монреал - 3:5

Източна конференция: Атлантическа дивизия: Торонто 56 точки, Флорида 55, Тампа Бей 49 Столична дивизия: Вашингтон 63, Ню Джърси 57, Каролина 55 Западна конференция: Централна дивизия: Уинипег 63, Минесота 58, Далас 57 Тихоокеанска дивизия: Вегас 61, Едмънтън 57, Лос Анджелис 53