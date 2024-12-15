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РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт в мач от Бундеслигата

Боян Денчев
РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт в мач от Бундеслигата
РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт в мач от Бундеслигата
снимка: АР, Jan Woitas
Лайпциг,  
15.12.2024 22:41
 (БТА)

РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 в мач от 14-ия кръг на Бундеслигата. По този начин "биковете" с актив от 27 точки заемат четвърта позиция, като по този начин се изравниха с днешния си съперник, който е трети заради допълнителните показатели.

Бенямин Шешко и Лоис Опенда отбелязаха головете за домакините от РБ Лайпциг, а за Айнтрахт се разписа Натаниъл Браун. 

Първенство на Германия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Бундеслигата:

Хайденхайм – Щутгарт                    1:3
Борусия Дортмунд - Хофенхайм            1:1
РБ Лайпциг - Айтрнахт Франкфурт	2:1

от събота:
Аугсбург - Байер Леверкузен             0:2
Майнц - Байерн Мюнхен                   2:1
Борусия Мьонхенгладбах - Холщайн Кийл   4:1
Унион Берлин - Бохум                    1:1
Санкт Паули - Вердер Бремен             0:2

от петък:
Фрайбург - Волфсбург                    3:2

    временно класиране:
  1. Байерн Мюнхен          14  10  3   1  42:12   33 точки
  2. Байер Леверкузен       14   8  5   1  32:20   29
  3. Айнтрахт Франкфурт     14   8  3   3  34:20   27
  4. РБ Лайпциг             14   8  3   3  23:15   27
  5. Фрайбург               14   7  3   4  20:19   24
  6. Щутгарт                14   6  5   3  29:24   23
  7. Майнц 05               14   6  4   4  25:19   22
  8. Борусия Дортмунд       14   6  4   4  25:21   22
  9. Вердер Бремен          14   6  4   4  22:24   22
 10. Волфсбург              14   6  3   5  31:25   21
 11. Борусия Мьонхенгладбах 14   6  3   5  23:19   21
 12. Унион Берлин           14   4  5   5  13:15   17
 13. Аугсбург               14   4  4   6  16:27   16
 14. Хофенхайм              14   3  5   6  19:26   14
 15. Санкт Паули            14   3  2   9  11:19   11
 16. Хайденхайм             14   3  1  10  18:31   10
 17. Холщайн Кил            14   1  2  11  14:37    5
 18. Бохум                  14   0  3  11  11:35    3

/БД/

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