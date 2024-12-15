РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт в мач от Бундеслигата

РБ Лайпциг победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 в мач от 14-ия кръг на Бундеслигата. По този начин "биковете" с актив от 27 точки заемат четвърта позиция, като по този начин се изравниха с днешния си съперник, който е трети заради допълнителните показатели.

Бенямин Шешко и Лоис Опенда отбелязаха головете за домакините от РБ Лайпциг, а за Айнтрахт се разписа Натаниъл Браун.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Бундеслигата: Хайденхайм – Щутгарт 1:3 Борусия Дортмунд - Хофенхайм 1:1 РБ Лайпциг - Айтрнахт Франкфурт 2:1 от събота: Аугсбург - Байер Леверкузен 0:2 Майнц - Байерн Мюнхен 2:1 Борусия Мьонхенгладбах - Холщайн Кийл 4:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Санкт Паули - Вердер Бремен 0:2 от петък: Фрайбург - Волфсбург 3:2 временно класиране: 1. Байерн Мюнхен 14 10 3 1 42:12 33 точки 2. Байер Леверкузен 14 8 5 1 32:20 29 3. Айнтрахт Франкфурт 14 8 3 3 34:20 27 4. РБ Лайпциг 14 8 3 3 23:15 27 5. Фрайбург 14 7 3 4 20:19 24 6. Щутгарт 14 6 5 3 29:24 23 7. Майнц 05 14 6 4 4 25:19 22 8. Борусия Дортмунд 14 6 4 4 25:21 22 9. Вердер Бремен 14 6 4 4 22:24 22 10. Волфсбург 14 6 3 5 31:25 21 11. Борусия Мьонхенгладбах 14 6 3 5 23:19 21 12. Унион Берлин 14 4 5 5 13:15 17 13. Аугсбург 14 4 4 6 16:27 16 14. Хофенхайм 14 3 5 6 19:26 14 15. Санкт Паули 14 3 2 9 11:19 11 16. Хайденхайм 14 3 1 10 18:31 10 17. Холщайн Кил 14 1 2 11 14:37 5 18. Бохум 14 0 3 11 11:35 3