Подробно търсене

Димитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана

Мирослав Димитров
Димитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана
Димитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
02.12.2024 14:53
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 20-ия кръг на Втора лига:
 
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ФК Ловеч - ЦСКА-София II
 ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:    Николай Диянов Запрянов                    
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - СОФК Несебър
 ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Иван Калоянов Беделев
4-ТИ:    Тодор Димитров Тодоров                    
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
Ботев Пд II - Миньор
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ:    Божидар Тихомиров Тодоров                    
СН:    Николай Валентинов Малджански     
 
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ФК Струмска слава - ОФК Беласица
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                    
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
ФК Етър - ОФК Янтра
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Христофор Страцимиров Петков                    
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Пирин Благоевград - Спортист Своге
ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Велин Диманов Димитров
4-ТИ:    Кристиан Кирилов Бучев                    
СН:    Иво Величков Боев     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 12:15 ч.
Марек - Монтана 
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Петър Милков Николов                    
СН:    Драган Кирилов Стойков     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.
Добруджа - Фратрия
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                    
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.
ФК Дунав Русе - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Георги Георгиев Новачев                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ:    Мурад Халил Адем                    
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:10 на 02.12.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация