Димитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана

Съдийски назначения за срещите от 20-ия кръг на Втора лига:



4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.

ФК Ловеч - ЦСКА-София II

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Йосиф Петров Ронков



4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.

ЦСКА 1948 II - СОФК Несебър

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров

СН: Йордан Веселинов Гулев



4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.

Ботев Пд II - Миньор

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Николай Валентинов Малджански



4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.

ФК Струмска слава - ОФК Беласица

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Стефан Спасов Иванов



4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.

ФК Етър - ОФК Янтра

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.

Пирин Благоевград - Спортист Своге

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев

СН: Иво Величков Боев



5 декември 2024 г., четвъртък, 12:15 ч.

Марек - Монтана

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Драган Кирилов Стойков



5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.

Добруджа - Фратрия

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Красимир Иванов Василев



5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.

ФК Дунав Русе - ОФК Спартак Плевен

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СН: Стоян Христов Денев



5 декември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Радослав Тодоров Станев



* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.