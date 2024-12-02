Димитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана

site.btaДимитър Буров бе назначен за главен съдия на двубоя Марек - Монтана
Съдийски назначения за срещите от 20-ия кръг на Втора лига:
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ФК Ловеч - ЦСКА-София II
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Йосиф Петров Ронков
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - СОФК Несебър
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
Ботев Пд II - Миньор
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Николай Валентинов Малджански
4 декември 2024 г., сряда, 14:00 ч.
ФК Струмска слава - ОФК Беласица
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Спасов Иванов
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
ФК Етър - ОФК Янтра
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
Пирин Благоевград - Спортист Своге
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев
СН: Иво Величков Боев
5 декември 2024 г., четвъртък, 12:15 ч.
Марек - Монтана
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Драган Кирилов Стойков
5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.
Добруджа - Фратрия
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Красимир Иванов Василев
5 декември 2024 г., четвъртък, 14:00 ч.
ФК Дунав Русе - ОФК Спартак Плевен
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Стоян Христов Денев
5 декември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Радослав Тодоров Станев
* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/МД/
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