Ботев постигна минимален успех над Локомотив в дербито на Пловдив

Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) – 0:1 (0:0) Голмайстор: 0:1 Ехидже Укаки 79

по-късно днес: Крумовград - Арда (Кърджали) Лудогорец (Разград) - Славия от събота: Ботев (Враца) - Левски (София) - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 85, 0:2 Евертон Бала 90 Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Анте Аралица 14-дузпа, 1:1 Лучано Скуадроне 68, 2:1 Анте Аралица 72 Хебър (Пазарджик) - ЦСКА-София - 0:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Годуин Коялипу 31 от петък: Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 (София) 1:1 (0:1) голмайстори: Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Ахмед Ахмедов 75-дузпа Септември (София) - Черно море (Варна) 1:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Асен Дончев 19, 0:2 Мазир Сула 37-дузпа, 1:2 Ксандро Шенк 49 червени картони: Никола Величковски (Септември) - 78-а минута временно класиране: 1. Лудогорец 15 13 2 0 30:4 41 точки 2. Ботев (Пд) 16 12 1 3 19:7 37 3. Черно море 17 10 4 3 23:9 34 4. Левски 17 11 1 5 31:13 34 5. Спартак (Вн) 17 9 4 4 23:17 31 6. Арда 16 9 3 4 23:18 30 7. Берое 17 7 3 7 15:12 24 8. ЦСКА-София 17 6 4 7 20:18 22 9. Крумовград 16 5 4 7 12:16 19 10. ЦСКА 1948 17 3 8 6 19:24 17 11. Славия 16 5 2 9 16:20 17 12. Септември 17 5 1 11 15:26 16 13. Локомотив (Пд) 17 4 5 8 18:27 14 14. Локомотив (Сф) 17 3 5 9 11:27 14 15. Ботев (Вр) 17 3 3 11 12:32 12 16. Хебър 17 1 6 10 12:27 9