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ЦСКА-София победи последния в класирането на Първа лига Хебър и измести Крумовград от 8-ото място

Атанас Василев
ЦСКА-София победи последния в класирането на Първа лига Хебър и измести Крумовград от 8-ото място
ЦСКА-София победи последния в класирането на Първа лига Хебър и измести Крумовград от 8-ото място
снимка: БТА /Гергана Куртакова
София,  
30.11.2024 19:26
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на Първа лига:

Ботев (Враца) - Левски (София) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 85, 0:2 Евертон Бала 90

Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 14-дузпа, 1:1 Лучано Скуадроне 68, 2:1 Анте Аралица 72

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА-София	- 0:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Годуин Коялипу 31

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Крумовград - Арда (Кърджали)
Лудогорец (Разград) - Славия

от петък:
Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 (София)        1:1 (0:1)
голмайстори: Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Ахмед Ахмедов 75-дузпа

Септември (София) - Черно море (Варна)        1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Асен Дончев 19, 0:2 Мазир Сула 37-дузпа, 1:2 Ксандро Шенк 49
червени картони: Никола Величковски (Септември) - 78-а минута

временно класиране:  
 1. Лудогорец       15 13   2   0   30:4    41 точки
 2. Ботев (Пд)      15 11   1   3   18:7    34
 3. Черно море      17 10   4   3   23:9    34
 4. Левски          17 11   1   5   31:13   34
 5. Спартак (Вн)    17  9   4   4   23:17   31
 6. Арда            16  9   3   4   23:18   30
 7. Берое           17  7   3   7   15:12   24
 8. ЦСКА-София      17  6   4   7   20:18   22
 9. Крумовград      16  5   4   7   12:16   19
10. ЦСКА 1948       17  3   8   6   19:24   17
11. Славия          16  5   2   9   16:20   17
12. Септември       17  5   1  11   15:26   16
13. Локомотив (Пд)  16  4   5   7   18:26   14 
14. Локомотив (Сф)  17  3   5   9    11:27  14  
15. Ботев (Вр)      17  3   3  11   12:32   12
16. Хебър           17  1   6  10   12:27    9

/АВ/

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