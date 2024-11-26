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Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев

Асен Даскалов
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
26.11.2024 21:59
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг в efbet Лига:
 
29 ноември, 14:30 часа
Спартак 1918 Варна - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
29 ноември, 17:00 часа
ПФК Септември София - ПФК Черно море
 ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
30 ноември, 12:30 часа
ФК Локомотив 1929 софия - ПФК Берое-Стара Загора
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
30 ноември, 15:00 часа
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Петър Георгиев Кузев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
30 ноември, 17:30 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
1 декември, 12:30 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
1 декември, 15:00 часа
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
1 декември, 17:30 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед

/ГК/

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