Борусия Мьонхенгладбах се наложи над Санкт Паули и се изкачи на шесто място в Бундеслигата

Борусия Мьонхенгладбах победи с 2:0 Санкт Паули и се изкачи на шесто място в генералното класиране на германското първенство по футбол. Отборът е със 17 точки и е с две зад Борусия Дортмунд.

Гладбах си подпечата победата с попадения през първото полувреме. Аласан Плеа се разписа за 1:0 в 13-ата минута, а в 44-та Робин Хак подаде на Тим Клайндийнст и той прехвърли вратаря на гостите за крайното 2:0.

Санкт Паули има осем точки и към момента заема позиция за плейоф за оставане в елита.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 11-ия кръг на Бундеслигата: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули - 2:0 Холщайн Кийл - Майнц - 0:3 от събота: Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен - 1:0 Байер Леверкузен - Хайденхайм - 5:2 Борусия Дортмунд - Фрайбург - 4:0 Хофенхайм - РБ Лайпциг - 4:3 Щутгарт - Бохум - 2:0 Волфсбург - Унион Берлин - 1:0 от петък: Байерн - Аугсбург - 3:0 1 Байерн Мюнхен 11 9 2 0 36:7 29 точки 2 Айнтрахт Франкфурт 11 7 2 2 27:16 23 3 Лайпциг 11 6 3 2 18:9 21 4 Байер Леверкузен 11 5 5 1 26:18 20 5 Борусия Дортмунд 11 6 1 4 22:18 19 6 Борусия Мьонхенгладбах 11 5 2 4 17:14 17 7 Фрайбург 11 5 2 4 13:15 17 8 Майнц 11 4 4 3 18:14 16 9 Щутгарт 11 4 4 3 21:19 16 10 Унион Берлин 11 4 4 3 9:9 16 11 Волфсбург 11 4 3 4 20:18 15 12 Вердер Бремен 11 4 3 4 17:22 15 13 Хофенхайм 11 3 3 5 17:22 12 14 Аугсбург 11 3 3 5 13:23 12 15 Хайденхайм 11 3 1 7 15:20 10 16 Санкт Паули 11 2 2 7 7:14 8 17 Холщайн Кийл 11 1 2 8 12:28 5 18 Бохум 11 0 2 9 10:32 2