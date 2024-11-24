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Борусия Мьонхенгладбах се наложи над Санкт Паули и се изкачи на шесто място в Бундеслигата

Ивайло Георгиев
Борусия Мьонхенгладбах се наложи над Санкт Паули и се изкачи на шесто място в Бундеслигата
Борусия Мьонхенгладбах се наложи над Санкт Паули и се изкачи на шесто място в Бундеслигата
Снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Берлин,  
24.11.2024 20:39
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах победи с 2:0 Санкт Паули и се изкачи на шесто място в генералното класиране на германското първенство по футбол. Отборът е със 17 точки и е с две зад Борусия Дортмунд. 

Гладбах си подпечата победата с попадения през първото полувреме. Аласан Плеа се разписа за 1:0 в 13-ата минута, а в 44-та Робин Хак подаде на Тим Клайндийнст и той прехвърли вратаря на гостите за крайното 2:0.

Санкт Паули има осем точки и към момента заема позиция за плейоф за оставане в елита.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 11-ия кръг на Бундеслигата:

Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули    - 2:0
Холщайн Кийл - Майнц                    - 0:3

от събота:
Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен      - 1:0        
Байер Леверкузен - Хайденхайм           - 5:2
Борусия Дортмунд - Фрайбург             - 4:0
Хофенхайм - РБ Лайпциг                  - 4:3
Щутгарт - Бохум                         - 2:0
Волфсбург - Унион Берлин                - 1:0      

от петък:
Байерн - Аугсбург                       - 3:0

  1  Байерн Мюнхен              11  9  2  0  36:7    29 точки
  2  Айнтрахт Франкфурт         11  7  2  2  27:16   23
  3  Лайпциг                    11  6  3  2  18:9    21
  4  Байер Леверкузен           11  5  5  1  26:18   20
  5  Борусия Дортмунд           11  6  1  4  22:18   19
  6  Борусия Мьонхенгладбах     11  5  2  4  17:14   17
  7  Фрайбург                   11  5  2  4  13:15   17
  8  Майнц                      11  4  4  3  18:14   16
  9  Щутгарт                    11  4  4  3  21:19   16
 10  Унион Берлин               11  4  4  3   9:9    16
 11  Волфсбург                  11  4  3  4  20:18   15
 12  Вердер Бремен              11  4  3  4  17:22   15
 13  Хофенхайм                  11  3  3  5  17:22   12
 14  Аугсбург                   11  3  3  5  13:23   12
 15  Хайденхайм                 11  3  1  7  15:20   10
 16  Санкт Паули                11  2  2  7   7:14    8
 17  Холщайн Кийл               11  1  2  8  12:28    5
 18  Бохум                      11  0  2  9  10:32    2

/ГК/

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