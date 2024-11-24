ЦСКА-София и Лудогорец завършиха наравно

Лудогорец загуби две точки срещу ЦСКА-София, заяви старши треньорът на шампионите Игор Йовичевич след равенството 2:2 в мач от 16-ия кръг на българското първенство по футбол. Разградчани поведоха с 2:1 в 73-та минута с гол на Ивайло Чочев, но Матиас