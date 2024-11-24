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ЦСКА-София и Лудогорец завършиха наравно

Ивайло Георгиев
ЦСКА-София и Лудогорец завършиха наравно
ЦСКА-София и Лудогорец завършиха наравно
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
24.11.2024 19:01
 (БТА)

Мачове от 16-ия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:

ЦСКА-София - Лудогорец - 2:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ерик Маркус 8, 1:1 Годуин Коялипу 32, 1:2 Ивайло Чочев 73, 2:2 Матиас Фаетон 90+1

Берое Стара Загора - Септември София - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Сантяго Годой 7, 2:0 Алберто Салидо 54 

ЦСКА 1948 - Черно море - 0:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Клаудиу Кешерю 16, 0:2 Виктор Попов 45, 0:3 Брено Тейшейра 60, 0:4 Дуду 69

в понеделник:
Славия - Крумовград

от събота:
Левски София - Локомотив София          - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 19, 2:0 Кристиан Димитров 38
пропусната дузпа: Марин Петков 18 (Левски)

Ботев Пловдив - Ботев Враца             - 3:1 (2:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес 58, 3:1 Алекса Мараш 90+2 
червен картон: Мартин Дичев 70 (Ботев Враца)

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив       - 4:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Станислал Иванов 26, 2:0 Димитър Велковски 28, 2:1 Владимир Медвед 45+1, 3:1 Ефе Али 45+2-автогол, 4:1 Борислав Цонев 57, 4:2 Димитър Илиев 77-дузпа

от петък:
Спартак Варна - Хебър Пазарджик         - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахемдов 9, 2:0 Антонио Вутов 14, 3:0 Ахмед Ахмедов 55, 4:0 Ахмед Ахмедов 66-дузпа

временно класиране:  
 1. Лудогорец       15 13   2   0   30:4    41 точки
 2. Ботев (Пд)      15 11   1   3   18:7    34
 3. Черно море      16  9   4   3   21:8    31
 4. Левски          16 10   1   5   29:13   31
 5. Спартак (Вн)    16  9   3   4   22:16   30
 6. Арда            16  9   3   4   23:18   30
 7. Берое           16  7   3   6   15:12   24
 8. ЦСКА-София      16  5   4   7   19:18   19
 9. Славия          15  5   2   8   16:20   17
10. ЦСКА 1948       16  3   7   6   17:23   16
11. Крумовград      15  4   4   7   11:16   16
12. Септември       16  5   1  10   14:24   16
13. Локомотив (Пд)  16  4   5   7   18:26   14 
14. Ботев (Вр)      16  3   3  10   12:30   12
15. Локомотив (Сф)  16  2   5   9    9:26   11  
16. Хебър           16  1   6   9   12:26    9

/ГК/

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