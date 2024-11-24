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Монтана надви дубъла на Ботев (Пловдив) като домакин и оглави Втора лига

Ивайло Георгиев
Монтана надви дубъла на Ботев (Пловдив) като домакин и оглави Втора лига
Монтана надви дубъла на Ботев (Пловдив) като домакин и оглави Втора лига
Снимка: Владимир Шоков
Монтана,  
24.11.2024 16:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 18-ия  кръг на Втора лига:

Монтана  - Ботев II (Пловдив)                     2:0

от събота:
Спортист (Своге) - Ловеч                          0:0    
Фратрия (обл.Варна) - Дунав (Русе)                0:4  
Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица)    2:2       
Несебър - Марек (Дупница)                         0:2
Янтра (Габрово) - Струмска слава (Радомир)        0:0
Миньор (Перник) - Беласица (Петрич)               1:0           

в понеделник:
ЦСКА-София II - ЦСКА 1948 II (София)                   
Лудогорец II (Разград) - Етър (Велико Търново)      

от петък:
Пирин (Благоевград) - Добруджа (Добрич)           0:0
 1. Монтана                      18   12   5   1   26:6    41 точки
 2. Пирин (Благоевград)          18   11   6   1   29:16   39      
 3. Добруджа (Добрич)            18   10   6   2   33:9    36       
 4. Марек (Дупница)              18    8   7   3   23:12   31
 5. Дунав (Русе)                 18    8   5   5   26:22   29
 6. Спартак (Плевен)             18    8   5   5   21:22   29
 7. Янтра (Габрово)              18    8   4   6   25:17   28
 8. Беласица (Петрич)            18    8   3   7   22:18   27
 9. Етър (Велико Търново)        17    8   3   6   29:26   27
10. Лудогорец II (Разград)       16    7   4   5   26:21   25
11. ЦСКА 1948 II (София)         17    7   2   8   26:23   23
12. ЦСКА II (София)              17    6   5   6   18:16   23
13. Локомотив (Горна Оряховица)  18    6   3   9   17:22   21       
14. Миньор (Перник)              18    5   5   8   14:20   20  
15. Фратрия (Варна)              18    5   5   8   15:22   20
16. Ловеч                        18    5   4   9   10:14   19
17. Ботев II (Пловдив)           18    4   2  12   12:33   14
18. Струмска слава (Радомир)     17    2   6   9   11:27   12
19. Спортист (Своге)             18    2   6  10   10:21   12 
20. Несебър                      18    2   4  12   10:36   10 

/ГК/

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