Монтана надви дубъла на Ботев (Пловдив) като домакин и оглави Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 18-ия кръг на Втора лига: Монтана - Ботев II (Пловдив) 2:0 от събота: Спортист (Своге) - Ловеч 0:0 Фратрия (обл.Варна) - Дунав (Русе) 0:4 Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 Несебър - Марек (Дупница) 0:2 Янтра (Габрово) - Струмска слава (Радомир) 0:0 Миньор (Перник) - Беласица (Петрич) 1:0 в понеделник: ЦСКА-София II - ЦСКА 1948 II (София) Лудогорец II (Разград) - Етър (Велико Търново) от петък: Пирин (Благоевград) - Добруджа (Добрич) 0:0

1. Монтана 18 12 5 1 26:6 41 точки 2. Пирин (Благоевград) 18 11 6 1 29:16 39 3. Добруджа (Добрич) 18 10 6 2 33:9 36 4. Марек (Дупница) 18 8 7 3 23:12 31 5. Дунав (Русе) 18 8 5 5 26:22 29 6. Спартак (Плевен) 18 8 5 5 21:22 29 7. Янтра (Габрово) 18 8 4 6 25:17 28 8. Беласица (Петрич) 18 8 3 7 22:18 27 9. Етър (Велико Търново) 17 8 3 6 29:26 27 10. Лудогорец II (Разград) 16 7 4 5 26:21 25 11. ЦСКА 1948 II (София) 17 7 2 8 26:23 23 12. ЦСКА II (София) 17 6 5 6 18:16 23 13. Локомотив (Горна Оряховица) 18 6 3 9 17:22 21 14. Миньор (Перник) 18 5 5 8 14:20 20 15. Фратрия (Варна) 18 5 5 8 15:22 20 16. Ловеч 18 5 4 9 10:14 19 17. Ботев II (Пловдив) 18 4 2 12 12:33 14 18. Струмска слава (Радомир) 17 2 6 9 11:27 12 19. Спортист (Своге) 18 2 6 10 10:21 12 20. Несебър 18 2 4 12 10:36 10